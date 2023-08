La carta de apoyo de Carla Peterson a Martín Lousteau y su crítica a Jorge Macri

LA CARTA DE CARLA PETERSON A LOUSTEAU

"Tuve que tomar un poco de distancia para poder escribir unas palabras. Ordenar los sentimientos después de estos días que nos entristecen a todos. Y voy a dedicarle estas palabras a Martín Lousteau con quien comparto mi vida desde hace 12 años. Y de quien estoy orgullosa porque es la persona más íntegra, fuerte, generosa, valiente.

Admiro su templanza, su valor y su claridad. Su corazón es enorme y su luz brilla entre tanta oscuridad. Como candidato de la Ciudad fuiste y sos el mejor. Presentaste propuestas para las cosas que realmente son prioridad y fundamentales. Otros no quisieron debatir ni intercambiar como corresponde, demostrando el desinterés de siempre frente a los ciudadanos. Pero ojalá hubiera sido eso solo… ya está. Sé que vas a seguir colaborando y diferenciándote de los que sólo tiran eslóganes o frases de moda, y sólo pelean generando así más división.

Quiero agradecer a cada una de las personas que confiaron y se ilusionaron con llevar a otro puerto este barco. Casi, casi lo lograron. Estuvieron tan cerquita de cambiar la realidad. Queríamos una ciudad más justa, para que todas las personas puedan tener acceso a las cosas primordiales y que tanto hace falta mejorar. La salud , la educación, el cuidado de nuestros adultos mayores, la cultura que nos diferencia y nos identifica. Y tantos otros temas en los cuales lleva años trabajando. Caminó cada barrio, escuchando las necesidades de la gente.

Cuando te acompañé en tus recorridas escuchaba la necesidad por ser reconocidos, como las mujeres y los hombres que trabajan en el sistema de salud, docentes, familias que mantienen con esfuerzos sus comercios. La gente veía en él esa esperanza de que algo podía cambiar. Yo sé que vas a seguir trabajando para que esto suceda. Es tu naturaleza. Tu vocación. Tenemos una ciudad maravillosa, a la que un día llegaron en búsqueda de paz, libertad y prosperidad nuestros antepasados. Yo soy hija de una inmigrante italiana y papá porteño del barrio de Flores. Si no hubiera vivido en esta ciudad, ser actriz hubiera sido sólo un sueño. Pude estudiar crecer y tener amigos que me hicieron mejor persona".

En un siguiente posteo, sumó: “Gracias a todos los que en los días de frío repartieron las propuestas: hicieron un trabajo enorme poniendo el corazón. Gracias a todos los equipos que desde hace años vienen trabajando con tanta dedicación. Dicen que esto se construye, no es el momento de aflojar. Yo te voy a acompañar siempre porque tu sabiduría me entusiasma. Demostraste ser sensible y defendiste tus banderas sin caer en falsas promesas. Sos mi orgullo, mi amor y todo. Te voy a acompañar siempre. Porque creo en tu fuerza y en tu manera de ver las cosas. Poniéndote en el lugar del otro siempre”.

