Carlos Maslatón denunció que Javier Milei vende candidaturas: "Está loco"

“¿Qué hizo él? Quitó toda la militancia que armó la campaña 2021 y pone a cargo de esto a su hermana y a un operador llamado Carlos Kikuchi, un operador viene de los medios de prensa”, continuó.

"Los viejos militantes me contaron que ‘para ser candidato hay que poner plata’. Es la venta de candidaturas, algo que se le metió en la cabeza a Milei que también vende sus presencias, si lo llama la militancia para que dé una conferencia él cobra entre 3 mil hasta 10 mil dólares", denunció Maslatón en C5N.

CARLOS MASLATÓN denunció que MILEI vende candidaturas: "ESTÁ LOCO"

En ese sentido, indicó que “una cosa es que sea para un grupo de empresarios y otra cosa es para la militancia, que si lo llaman desde una provincia les dice ‘son dos millones de pesos y además me tenés que pagar el hotel y la seguridad para 40 personas”.

Al respecto, Maslatón opinó: “Está loco, para mi está pifiadísimo en política. Porque la política es al revés, tiene que ser el dirigente los que consiguen los fondos ¿Cómo le vas a sacar plata a la militancia? Milei no se paga ni un café”.

Pese a sus denuncias, sostuvo que no se va a ir de La Libertad Avanza y que va a votar a Milei porque a pesar de manifestar públicamente sus diferencias no quiere romper el movimiento liberal que ayudó a armar. "No me voy ni al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio ni me armo un partido a parte", sostuvo contundente.