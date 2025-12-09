Carolina Losada aseguró que la reforma laboral tiene "puntos superfavorables para los trabajadores"
La senadora radical anticipó que su bloque acompañará la iniciativa del Poder Ejecutivo porque “mejora la vida a la gente y hace que la Argentina crezca”.
La senadora nacional Carolina Losada (UCR) aseguró que "hay muchísimas posibilidades" de que el proyecto de reforma laboral sea aprobado por el Congreso y consideró que la iniciativa contiene "muchos puntos que son super favorables para los trabajadores y para las pymes".
Consultada en radio Rivadavia acerca de si el Gobierno cuenta con el número en el Congreso para aprobar la reforma laboral, Losada respondió: "Creo que hay muchísimas posibilidades. Estoy muy convencida de que esto se va a aprobar. Probablemente pueda cambiarse algo. El mismo Gobierno sabe que eso puede pasar".
“ Si no conocemos nosotros el proyecto que somos los que lo tenemos que tratar, ¿cómo se pueden oponer ellos?”. Y aseguró que el proyecto “no quita derechos”, sino a “generar más trabajadores con derechos”.
“Hoy tenemos el 50% de los trabajadores que no tienen absolutamente ningún derecho porque están en negro”, aseveró.
Agregó: “Es que haya muchos más trabajadores que pasen a estar en blanco, que pasen a tener sus vacaciones pagas, a tener el derecho a enfermarse, la licencia por embarazo y todo lo que tiene un trabajador que está en blanco”.
Losada aclaró que respecto del texto original del Poder Ejecutivo “puede haber modificaciones”, pero resaltó : “Lo que importa es que esto mejora la vida a la gente y hace que la Argentina crezca, entonces nosotros en general lo vamos a acompañar”.
Los cambios que se harán en la Reforma laboral
En un intento por ampliar la base de apoyo a la flexibilización laboral, el Gobierno incluyó en uno de los proyectos que circula un endulzante para empresarios y pequeños propietarios: la reducción del impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, la exención a los alquileres para vivienda así como a la venta de inmuebles y activos financieros, y la eliminación de tributos a los electrónicos y bienes de lujo.
La iniciativa podría ser presentada mañana antes de ser enviada para su tratamiento al Senado. De avanzar por ese camino, las medidas reducirán en principio los ingresos que recibe el Estado, aunque el gobierno espera compensarlo con mayor actividad. En noviembre, la recaudación descendió 8,7% anual -la cuarta caída consecutiva- por la rebaja previa de impuestos (País, Bienes Personales y retenciones).
La reforma que estamos mandado - en lo impositivo - se enfoca en dos o tres cosas. Primero, en sustentar la reforma laboral. Va a caer muy bien lo laboral e impositivo que hemos mandado. Es un cambio fundamental para el país, ojalá pasen rápido", dijo el viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista con Antonio Laje, al explicar los cambios en los que trabaja su equipo.
Según Clarín, desde 2026 se reducirán las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades: el tramo del 30% pasará al 27% y el del 35% bajará al 31,5%. La medida beneficiará tanto a las Pyme que tributan en el primer tramo como a las grandes compañías que tributan en la escala superior. Caputo se lo había anticipado hace dos semanas a las empresas británicas.
Otro de los cambios es la exención de Ganancias a los alquileres de inmuebles para casa-habitación, donde hoy predominan pagos en efectivo sin declarar. Así, si una persona alquila una propiedad para vivienda de un tercero, los ingresos del propietario dejan de tributar el gravamen. También quedará exenta la venta de inmuebles (casa, departamento, terreno o lote) por personas humanas desde 1 de enero de 2026.
El texto prevé beneficios para los inversores con la eximición del pago de Ganancias por la compraventa de activos financieros, incluyendo bonos, obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión y Cedear, coticen o no en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). La única excepción son las monedas digitales o criptoactivos, cuya renta financiera seguirá alcanzada por el tributo.
