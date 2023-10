Elisa Carrió no votará: "Me cansó moralmente la sociedad"

La Coalición Cívica no se pronunció a favor ni del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ni del de Unión por la Patria, Sergio Massa, y su fundadora hizo un esfuerzo por rechazar expresamente a ambos.

"A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora, lo otro... yo a la locura no voy porque estudié mucho 'Los orígenes del totalitarismo', de Hannah Arendt. No voy a ir a votar", sentenció.

Selfies y reclamos

Elisa Carrió posó para una selfie en la Plaza San Martín, pero también tuvo que soportar que le espetaran: "'Lilita', pecho frío, radicha, prohibido ser neutral ahora, es momento de jugársela".

"El año que viene me vas a venir a pedir perdón", pronosticó la fundadora de la Coalición Cívica, que años atrás anticipó otros eventos políticos, como el quiebre dentro de Juntos por el Cambio que finalmente se produjo durante las elecciones 2023, cuando el creador y la titular del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, se alinearon con Milei y La Libertad Avanza dejando de lado al resto del bloque "amarillo".

Reclamo histórico

Este lunes se presentó en la Plaza San Martín de Retiro, Ciudad de Buenos Aires, la obra "El día del eclipse", una intervención artística sobre el monumento a José de San Martín, que fue descubierto después de haber estado oculto durante unos días como parte de propuesta de la artista Dolores de Argentina.

Elisa Carrió fue una de las personalidades que participaron del evento, que en el contexto de las elecciones 2023 parece un reclamo de la historia reciente a la ciudadanía para que cumpla el deber cívico de ejercer el voto.

La obra de tiempo y sitio específico fue impulsada por el galerista Daniel Maman y la curadora Patricia Pacino para redescubrir un monumento histórico en una fecha crucial para la democracia argentina al cumplirse 40 años de la asunción de Raúl Alfonsín al Gobierno nacional tras ganar las primeras elecciones después de la dictadura.