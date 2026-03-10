Casi 80 agentes con condenas firmes por delitos de lesa humanidad seguían vinculados a las Fuerzas Armadas y de seguridad
Un informe de la PIA relevó la situación administrativa de condenados que permanecían en situación de retiro y mantenían un vínculo formal con el Estado
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió la baja administrativa de 78 de agentes que se encontraban en situación de retiro pese a registrar condenas penales firmes por crímenes de lesa humanidad durante la época del terrorismo de Estado.
La medida impulsada es el resultado de un informe en el que la procuraduría especializada analizó la situación administrativa de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad, que continuaban vinculados institucionalmente al Estado pese a esas condenas.
El trabajo tuvo origen en un pedido de colaboración formulado por la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado que interviene en los procesos por crímenes en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, a partir de la detección de casos en los que agentes condenados permanecían en situación de retiro sin que se hubiera dispuesto su baja administrativa definitiva.
Esta situación implicaba la subsistencia del estado policial o militar y la continuidad de un vínculo formal con las instituciones estatales.
Según publicó la página fiscales, la situación ya había sido advertida en intervenciones previas de la PIA, en las que se analizó el caso de tres agentes de fuerzas de seguridad condenados por delitos de lesa humanidad respecto de quienes se dictaminó la procedencia de su baja administrativa.
A partir de esa intervención inicial, la PIA amplió el análisis a la totalidad de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales.
Así, relevó la situación de personas condenadas, con sentencia firme, por crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado.
El estudio incluyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.
A partir de estas actuaciones, se verificaron bajas efectivamente dispuestas en la Policía Federal, la Fuerza Aérea y el Ejército, además de confirmarse otras previamente adoptadas.
No obstante, el informe identifica la persistencia de demoras administrativas y obstáculos en la ejecución plena de las consecuencias jurídicas derivadas de las sentencias condenatorias firmes. Según se señala, estas dificultades no responden a situaciones aisladas sino a problemas de carácter estructural.
El documento destaca que la desvinculación institucional definitiva de personas condenadas por delitos de lesa humanidad constituye una obligación derivada tanto del derecho interno como de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos, en particular en relación con las garantías de no repetición.
La PIA puso el informe en conocimiento de las autoridades nacionales competentes, con el objetivo de promover la adopción de medidas que permitan asegurar el cumplimiento integral y oportuno de las sentencias judiciales y evitar la persistencia de vínculos funcionales incompatibles con condenas por graves violaciones a los derechos humanos.
