Casi 80 agentes con condenas firmes por delitos de lesa humanidad seguían vinculados a las Fuerzas Armadas y de seguridad

A partir de esa intervención inicial, la PIA amplió el análisis a la totalidad de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales.

Así, relevó la situación de personas condenadas, con sentencia firme, por crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado.

El estudio incluyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.

A partir de estas actuaciones, se verificaron bajas efectivamente dispuestas en la Policía Federal, la Fuerza Aérea y el Ejército, además de confirmarse otras previamente adoptadas.

No obstante, el informe identifica la persistencia de demoras administrativas y obstáculos en la ejecución plena de las consecuencias jurídicas derivadas de las sentencias condenatorias firmes. Según se señala, estas dificultades no responden a situaciones aisladas sino a problemas de carácter estructural.

El documento destaca que la desvinculación institucional definitiva de personas condenadas por delitos de lesa humanidad constituye una obligación derivada tanto del derecho interno como de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos, en particular en relación con las garantías de no repetición.

La PIA puso el informe en conocimiento de las autoridades nacionales competentes, con el objetivo de promover la adopción de medidas que permitan asegurar el cumplimiento integral y oportuno de las sentencias judiciales y evitar la persistencia de vínculos funcionales incompatibles con condenas por graves violaciones a los derechos humanos.