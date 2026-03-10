Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será indagada de manera presencial

La convocatoria a San José 1111 se realizó bajo la consigna "#8M por Cristina Libre" y reunió a organizaciones feministas, militantes políticas y agrupaciones sociales que, antes de sumarse a la marcha central en el Congreso, se acercaron al lugar para expresar su apoyo a la exmandataria.

Durante la concentración se desplegaron banderas y carteles en defensa de la dirigente peronista y se volvió a reclamar por la persecución política y judicial en su contra.

En este contexto, Cristina Kirchner salió saludar a la multitud desde el mítico balcón del departamento de Constitución. Tras cerrar esta actividad, las organizaciones se trasladaron hacia el Congreso de la Nación, punto de encuentro de la movilización convocada por colectivos feministas y sociales.