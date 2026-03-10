Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será indagada de manera presencial
El Tribunal Oral Federal 7 desestimó los pedidos de nulidad presentados por la defensa de la exmandataria, que deberá presentarse el martes 17 de marzo en Comodoro Py junto a otros 85 imputados.
El Tribunal Oral Federal Nº7 rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa de Cristina Kirchner, en el marco de la llamada Causa Cuadernos, y dispuso que deberá presentarse a declaración indagatoria de manera presencial el martes 17 de marzo a las 9.
La decisión fue tomada por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, quienes desestimaron los argumentos del abogado Carlos Beraldi, que buscaban apartar a la expresidenta de la causa. En el mismo fallo también ratificaron el rol querellante de la Unidad de Información Financiera (UIF) dentro del proceso, al considerar que se trata de una "cuestión sellada en esta instancia", en referencia a pronunciamientos previos sobre el tema.
La audiencia de este martes se realizó de forma virtual, los magistrados participaron desde una sala del Palacio de Justicia, mientras que el resto de las partes intervinieron por Zoom. Según se resolvió, a partir del próximo martes todas las instancias del proceso continuarán de manera presencial en la sede judicial de la calle Comodoro Py 2002.
Militantes se concentraron frente a la casa de Cristina Kirchner por el 8M y pidieron por su libertad
En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, militantes se concentraron frente a la casa de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, para pedir por su libertad.
La convocatoria a San José 1111 se realizó bajo la consigna "#8M por Cristina Libre" y reunió a organizaciones feministas, militantes políticas y agrupaciones sociales que, antes de sumarse a la marcha central en el Congreso, se acercaron al lugar para expresar su apoyo a la exmandataria.
Durante la concentración se desplegaron banderas y carteles en defensa de la dirigente peronista y se volvió a reclamar por la persecución política y judicial en su contra.
En este contexto, Cristina Kirchner salió saludar a la multitud desde el mítico balcón del departamento de Constitución. Tras cerrar esta actividad, las organizaciones se trasladaron hacia el Congreso de la Nación, punto de encuentro de la movilización convocada por colectivos feministas y sociales.
