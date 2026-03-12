Causa ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Ese procedimiento fue dispuesto por el entonces juez del caso, Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, en el marco del caso principal de Andis.

Díaz se negó a dar acceso a los correos de los dispositivos al argumentar que carecía de autorización por parte de los directivos y del abogado de la empresa.

El fiscal Rívolo aseguró al pedir la indagatoria que “la invocación de instrucciones o falta de autorización por parte de superiores jerárquicos o del representante legal de la empresa no constituye en principio, causa de justificación válida frente a un mandato judicial, cuyo cumplimiento reviste carácter obligatorio y de orden público"

Mientras tanto en la causa principal ya se ordenaron peritar servidores, celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos secuestrados en las oficinas de la droguería Suizo Argentina.

El objetivo es analizar las comunicaciones que puedan vincular a la empresa con maniobras de corrupción, sobreprecios o retornos en licitaciones del organismo.

En el expediente el juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, incluido el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo.

La causa cambió de juez ya que Casanello estaba subrogando el juzgado donde está radicado el caso. Actualmente está a cargo de Ariel Lijo.