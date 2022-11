Cecilia Moreau: "Siento que puede haber otro atentado contra Cristina Kirchner"

"Tengo la sensación de que esto no terminó, que esto puede volver a pasar, sobre Cristina o sobre cualquier compañero que salga a la calle con una situación de desprotección, y eso es lo que más me asusta y me preocupa", reconoció Moreau en diálogo con Juan Di Natale y Martina Soto Ponce, hoy en reemplazo de la Negra Vernaci, en Sobredosis de TV.