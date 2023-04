El kirchnerismo prometió en Chaco acciones para respaldar a Cristina Kirchner

Bajo la consigna "Democracia sin proscripción. Nordeste con Cristina", el encuentro que se realizó en el hotel Gala Convenciones, ubicado a las afueras de la capital del Chaco, contó con unos 10 mil militantes de las zonas aledañas del nordeste argentino, según estimaron los organizadores.

En el cierre de la jornada, el gobernador Jorge Capitanich sostuvo que "hoy nuestro corazón patriota, nuestra esperanza hecha verdad, con las banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social, hoy aquí arranca con fervor una militancia que le dice no a las corporaciones, le dice no a la manipulación de la justicia por parte de las corporaciones y le dice no a la proscripción de Cristina. Hoy, a seguir militando".

El intendente de Ensenada, titular del Frente Grande y anfitrión del grupo de dirigentes kirchneristas que motorizan estos plenarios, Mario Secco, adelantó que "vamos a hacer distintos escenarios para respaldar a Cristina y posicionarla donde debe estar, porque para nosotros no existe otro plan. No hay plan B, es Cristina. No hay otro ni otra".

Durante el plenario, el titular de la AFIP y presidente de Kolina, Carlos Castagneto, se mostró "contento por la movilización" de los militantes del NEA argentino, lo que "demuestra la voluntad y el cariño que despierta Cristina" y planteó que "esto da más fuerza aún para decirle no a la proscripción política de nuestra líder y bregar por su inocencia".

En ese sentido, Secco advirtió: "No crean que vamos a estar con cosas chicas, sino esperen al 13 de abril y van a ver lo que somos capaces de hacer y así vamos a ir construyendo nuevos escenarios para llegar al escenario mayor cuando Cristina decida que hará".

La apertura del plenario estuvo a cargo de los dirigentes locales Ricardo Ramírez, Carla Prette y Raúl Bittel, quienes coincidieron en "la necesidad de profundizar los actos para lograr romper con la proscripción y luchar por la inocencia de Cristina, quien es nuestra líder y única candidata".

Desde la organización también remarcaron que este plenario "se sumó a las acciones en rechazo a la proscripción electoral de la vicepresidenta, con el objetivo de poner en común las estrategias necesarias para proponer un modelo de país más justo, libre y soberano de cara a las próximas elecciones".

Entre los presentes, además estuvieron los dirigentes: Roberto Baradel; Victoria Donda; Cristina Brítez; Pablo "Tato" Giles; Héctor "Gallego" Fernández; Marcelo Koenig; Juan Miguel Gómez; Eduardo Montes; Cristian Miño; Juan Marino; y Rafael Klejzer.

Y entre las organizaciones kirchneristas de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones se destacaron La Cámpora, Kolina, Frente Grande, Nuevo Encuentro, Peronismo Militante, PJ Descamisados, FSP Corrientes, El Frente Transversal, Martín Fierro, Partido Intransigente, Corriente Peronista, entre otras.