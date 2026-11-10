Causa Malvinas: Argentina expuso ante el TIDM contra la explotación británica de recursos naturales

Alerta por los riesgos ambientales en el Mar Argentino

Otro de los ejes centrales de la defensa argentina se enfocó en los graves riesgos ambientales asociados al proyecto británico. Según expusieron los expertos, el propio plan de contingencia de una de las compañías petroleras reconoce la probabilidad de que un eventual derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.

De concretarse ese escenario, nuestro país se vería obligado a coordinar la respuesta de emergencia y afrontar las severas consecuencias ecológicas de una actividad que jamás autorizó.

Cómo sigue el cronograma de audiencias en Hamburgo

El equipo jurídico que representa a la Argentina está integrado por la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; el Consejero Legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal; la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca; y los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver. La comitiva británica, por su parte, cuenta con la presencia de la Attorney General del Reino Unido, Ellie Reeves, junto a funcionarios del gobierno kelper.

El Reino Unido se negó a presentar sus argumentos por escrito antes de la audiencia, por lo que los fundamentos de su defensa recién se conocerán durante su exposición de esta tarde, programada entre las 11:00 y las 14:00 horas (hora argentina). Finalmente, este miércoles 11 se celebrará la segunda y última ronda de intervenciones: Argentina expondrá entre las 6:30 y las 8:00, mientras que el turno británico será de 13:30 a 15:00.