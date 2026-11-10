Causa Malvinas: Argentina expuso ante el TIDM contra la explotación británica de recursos naturales
La delegación nacional reclamó medidas urgentes ante el tribunal de Hamburgo para frenar la explotación petrolera del Reino Unido en las islas Malvinas.
La República Argentina completó esta mañana su primera exposición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo. Durante la jornada, la delegación nacional solicitó medidas urgentes contra el Reino Unido para impedir el avance de la explotación ilegítima de hidrocarburos en el área marítima de las Malvinas.
Los argumentos contra el avance británico
Durante la presentación de la demanda, la postura nacional se centró en denunciar que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de recursos naturales pertenecientes a un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa y cuyo proceso de descolonización permanece pendiente ante las Naciones Unidas.
El foco del conflicto es el proyecto Sea Lion, el cual contempla una explotación petrolera durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo proyectadas. Argentina recordó que la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras se desarrolla el proceso de negociación.
En ese sentido, el agente argentino ante el tribunal, Mario Oyarzábal, hizo hincapié en el carácter irreversible del daño que provocaría la actividad: “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”.
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Alerta por los riesgos ambientales en el Mar Argentino
Otro de los ejes centrales de la defensa argentina se enfocó en los graves riesgos ambientales asociados al proyecto británico. Según expusieron los expertos, el propio plan de contingencia de una de las compañías petroleras reconoce la probabilidad de que un eventual derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.
De concretarse ese escenario, nuestro país se vería obligado a coordinar la respuesta de emergencia y afrontar las severas consecuencias ecológicas de una actividad que jamás autorizó.
Cómo sigue el cronograma de audiencias en Hamburgo
El equipo jurídico que representa a la Argentina está integrado por la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; el Consejero Legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal; la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca; y los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver. La comitiva británica, por su parte, cuenta con la presencia de la Attorney General del Reino Unido, Ellie Reeves, junto a funcionarios del gobierno kelper.
El Reino Unido se negó a presentar sus argumentos por escrito antes de la audiencia, por lo que los fundamentos de su defensa recién se conocerán durante su exposición de esta tarde, programada entre las 11:00 y las 14:00 horas (hora argentina). Finalmente, este miércoles 11 se celebrará la segunda y última ronda de intervenciones: Argentina expondrá entre las 6:30 y las 8:00, mientras que el turno británico será de 13:30 a 15:00.
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