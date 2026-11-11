Malvinas: Argentina presentó su caso ante el Tribunal del Mar y reclamó al Reino Unido a reanudar el diálogo
En el cierre de su presentación pidió que se frene el proyecto de exploración petrolera offshore Sea Lion frente a las costas de las Islas Malvinas.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) celebró este miércoles en su sede de Hamburgo la segunda y última jornada de audiencias previstas en el marco de la denuncia presentada por la Argentina contra el Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion frente a las costas de las Islas Malvinas. Las ponencias de ambos países durante la primera jornada dejaron en evidencia la brecha irreconciliable que las separa. La decisión del TIDM podría conocerse esta misma semana.
Argentina pidió la paralización inmediata del proyecto Sea Lion bajo el argumento de que la explotación de hidrocarburos en un área bajo disputa activa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Reino Unido, por su parte, rechazó que el tribunal tenga competencia para intervenir y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.
La delegación argentina está encabezada por Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería y cuenta con la asistencia de la secretaria legal y técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, y de la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania. También integran la comitiva funcionarios del Ministerio de Economía, la Cancillería y Procuración del Tesoro de la Nación; y los asesores Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales; Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM y Agustín Giustiniani.
El gobierno argentino analiza tres posibles escenarios. En el primero, el TIDM acepta el planteo en su totalidad y ordena al Reino Unido cesar la actividad, lo que paralizaría Sea Lion hasta que el tribunal arbitral adopte su decisión. En el segundo, el tribunal acoge parcialmente los argumentos de Argentina, con un alcance que dependerá de cada punto sometido a consideración. En el tercero, el más improbable según especialistas, el TIDM rechaza el planteo por considerar que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie.
Exploración offshore en Malvinas
Las posiciones argentina y británica parecen irreconciliables. Argentina, por caso, sostiene que la controversia en torno a la exploración petrolera en Malvinas concierne obligaciones específicas de la Convemar y que el TIDM tiene competencia para intervenir. El Reino Unido, por su parte, advierte que detrás del argumento argentino, subyace la misma pregunta: quién es soberano sobre las islas. Y esa pregunta, sostiene Londres, está fuera del alcance de la Convemar y del TIDM.
En tanto los representantes argentinos puntualizaron que la Resolución 31/49 de la ONU de 1976 prohíbe expresamente adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia de soberanía permanezca abierta, y que autorizar Sea Lion viola ese mandato. Sin embargo Londres aseguró que Sea Lion es una actividad lícita regulada por la legislación de las islas, que lleva más de dos décadas otorgando licencias de exploración sin que Argentina haya recurrido antes a un tribunal internacional.
El Reino Unido invoca a su vez el derecho a la autodeterminación de los isleños para defender su facultad de explotar los recursos naturales del área. En este punto la Argentina marcó una clara distinción: si bien reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas, sostiene que eso no les otorga el derecho a apropiarse de recursos de una plataforma continental en disputa.
Argentina advirtió que los trabajos preparatorios de Sea Lion ya están en marcha, que la plataforma de perforación Noble Endeavour está contratada para operar desde enero de 2027 y que el daño —extracción de un recurso no renovable— sería irreversible. Sin embargo el Reino Unido aseguró que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción efectiva no se producirá antes de 2028 por lo que, advirtió, no existe urgencia para que el TIDM dicte medidas provisionales en esta etapa.
Argentina alertó además sobre la probabilidad de derrames que podrían alcanzar sus aguas en un plazo de 30 días, y subrayó que es ella —no el Reino Unido, situado a 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta ante un accidente, dado que el área está dentro de su zona de búsqueda y salvamento. En este punto el Reino Unido señaló que la evaluación de impacto ambiental del propio proyecto concluyó que los riesgos de perturbación del lecho marino son “muy bajos a bajos”, y que Argentina no presentó pruebas concretas de un daño inminente ni especificó ninguna medida de protección ambiental que Londres le estaría impidiendo tomar.
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