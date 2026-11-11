Malvinas: Argentina presentó su caso ante el Tribunal del Mar y reclamó al Reino Unido a reanudar el diálogo

En tanto los representantes argentinos puntualizaron que la Resolución 31/49 de la ONU de 1976 prohíbe expresamente adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia de soberanía permanezca abierta, y que autorizar Sea Lion viola ese mandato. Sin embargo Londres aseguró que Sea Lion es una actividad lícita regulada por la legislación de las islas, que lleva más de dos décadas otorgando licencias de exploración sin que Argentina haya recurrido antes a un tribunal internacional.

El Reino Unido invoca a su vez el derecho a la autodeterminación de los isleños para defender su facultad de explotar los recursos naturales del área. En este punto la Argentina marcó una clara distinción: si bien reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas, sostiene que eso no les otorga el derecho a apropiarse de recursos de una plataforma continental en disputa.

Argentina advirtió que los trabajos preparatorios de Sea Lion ya están en marcha, que la plataforma de perforación Noble Endeavour está contratada para operar desde enero de 2027 y que el daño —extracción de un recurso no renovable— sería irreversible. Sin embargo el Reino Unido aseguró que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción efectiva no se producirá antes de 2028 por lo que, advirtió, no existe urgencia para que el TIDM dicte medidas provisionales en esta etapa.

Argentina alertó además sobre la probabilidad de derrames que podrían alcanzar sus aguas en un plazo de 30 días, y subrayó que es ella —no el Reino Unido, situado a 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta ante un accidente, dado que el área está dentro de su zona de búsqueda y salvamento. En este punto el Reino Unido señaló que la evaluación de impacto ambiental del propio proyecto concluyó que los riesgos de perturbación del lecho marino son “muy bajos a bajos”, y que Argentina no presentó pruebas concretas de un daño inminente ni especificó ninguna medida de protección ambiental que Londres le estaría impidiendo tomar.