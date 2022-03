Piqueteros le complican la vida a la gente: piden planes para violentos

En las últimas horas, los integrantes del Polo Obrero rechazaron el diálogo con las autoridades oficiales: es lo que piden ellos o nada. Y para eso van por todo, tomando como rehenes a los porteños y los residentes del conurbano bonaerense que van a trabajar a Capital Fedral.

La propuesta de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social

Las autoridades del ministerio comprometieron y le hicieron saber a los grupos piqueteros:

mejora en alimentos

compromiso para que hagan obras con sus cooperativas

recursos para adquirir materiales, herramientas y materia prima para generar más trabajo

Le hacen el caldo gordo a la derecha

Ramiro Marra, legislador porteño que responde a Javier Milei lanzó su Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) con la intención de impedir la protesta social.

El legislador de La Libertad Avanza aseguró que MAPA es una organización que busca ponerle freno a los piquetes en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires.

"Hay mucha gente que acompaña esta iniciativa y quiere resolver el problema de los piqueteros. Como los políticos no pueden solucionarlo hemos decidido agruparnos para hacer lo que sea necesario dentro de la ley para sacar a los piqueteros de la calle. Nosotros no necesitamos usar armas. Los piqueteros, que están realizando actividades ilegales, si. Vamos a utilizar las herramientas que están ya establecidas por la ley y que los políticos no cumplen".