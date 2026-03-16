Comenzó un nuevo paro universitario ante la avanzada ajustadora de Javier Milei
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei los salarios de los docentes universitarios cayeron un 34% en términos reales. Las universidades van al paro toda esta semana y preparan un plan de lucha progresivo.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) dio inicio este lunes a un nuevo paro en todas las universidades nacionales del país en contra del ajuste que el gobierno de Javier Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. La medida de fuerza, que se extenderá a lo largo de toda la semana, busca que el gobierno libertario convoque "urgente" a paritarias para discutir los salarios del sector, uno de los que más perdió en los últimos dos años.
A esta semana de paro, la Conadu ya tiene previstas otras medidas de fuerza para las semanas del 20 de marzo y del 27 de abril así como también una nueva marcha federal universitaria para el 23 de abril.
El paso de la motosierra libertaria sobre la educación superior avanza a toda velocidad. En enero pasado un docente universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró un sueldo bruto de 305.604 pesos lo que los condena a vivir por debajo de la línea de la pobreza.
En febrero la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la indigencia se ubicó en 208.443 pesos mientras que la Canasta Básica Total (CBT) que marca el nivel de la pobreza llegó a los 452.321 pesos.
Si se tiene en cuenta la CBA y CBT para una familia tipo, los salarios de los docentes universitarios los condena directamente a la indigencia. En febrero la CBA para dos adultos con dos hijos fue de 644.088 pesos mientras que la CBT llegó a 1.397.672 pesos.
Frente a esta situación, la Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó la emergencia en materia salarial de los docentes y no docentes de la institución, incluyendo a los profesionales de la salud y a las tareas vinculadas a la investigación y la extensión universitaria.
Además, denunció que el presupuesto nacional de 2026 no contempla lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario vigente ni prevé la actualización correspondiente para los gastos de financiamiento.
Según consignó Chequeado, "si se compara con los sueldos de noviembre de 2023, último mes previo a la asunción de Javier Milei como presidente, el salario tuvo una pérdida en términos reales (es decir, considerando el efecto de la inflación) del 34%. En tanto, en la comparación interanual, se observa una caída del 12,9% contra enero de 2025".
Pero el ajuste no afecta solo a los salarios de los docentes y no docentes sino a todo el sistema. Teniendo en cuenta los datos del Presupuesto Abierto los fondos destinados por el Estado a la educación superior se vienen desplomando desde el inicio de la gestión Milei.
Al analizar la evolución del financiamiento universitario en términos reales, es decir ajustado por inflación, entre 2023 y 2025 el presupuesto universitario cayó un 28,9%. Si se toma el presupuesto vigente para el año 2026, la caída con respecto a 2025 es del 7,6%, y del 34,3% con respecto a 2023.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario