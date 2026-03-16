Comenzó un nuevo paro universitario ante la avanzada ajustadora de Javier Milei

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Frente a esta situación, la Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó la emergencia en materia salarial de los docentes y no docentes de la institución, incluyendo a los profesionales de la salud y a las tareas vinculadas a la investigación y la extensión universitaria.

Además, denunció que el presupuesto nacional de 2026 no contempla lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario vigente ni prevé la actualización correspondiente para los gastos de financiamiento.

Según consignó Chequeado, "si se compara con los sueldos de noviembre de 2023, último mes previo a la asunción de Javier Milei como presidente, el salario tuvo una pérdida en términos reales (es decir, considerando el efecto de la inflación) del 34%. En tanto, en la comparación interanual, se observa una caída del 12,9% contra enero de 2025".

uba derecho Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Pero el ajuste no afecta solo a los salarios de los docentes y no docentes sino a todo el sistema. Teniendo en cuenta los datos del Presupuesto Abierto los fondos destinados por el Estado a la educación superior se vienen desplomando desde el inicio de la gestión Milei.

Al analizar la evolución del financiamiento universitario en términos reales, es decir ajustado por inflación, entre 2023 y 2025 el presupuesto universitario cayó un 28,9%. Si se toma el presupuesto vigente para el año 2026, la caída con respecto a 2025 es del 7,6%, y del 34,3% con respecto a 2023.