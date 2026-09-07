Javier Milei recibió en Casa Rosada a Hela, una perra antidrogas
El presidente Javier Milei y Karina Milei recibieron a Hela, una perra de la Policía Federal que se retiró tras combatir el narcotráfico en el país.
El presidente de la Nación, Javier Milei, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le abrieron las puertas de la Casa Rosada a un visitante muy especial. Los mandatarios recibieron con honores a Hela, una destacada perra de la Policía Federal Argentina que acaba de retirarse.
La trayectoria de Hela antes de su visita a la Casa Rosada
Hela formó parte del plantel canino de Detectores de Narcóticos de la fuerza de seguridad nacional, donde fue asignada a la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovías Paraná. Allí participó de numerosos procedimientos judiciales de enorme relevancia, destacándose por su olfato infalible frente al delito organizado.
Uno de los operativos más importantes en los que colaboró fue la desarticulación de una extensa organización narcocriminal vinculada a Mameluco Villalba, considerado históricamente como uno de los narcotraficantes más peligrosos del territorio nacional.
El animal acudió a la sede gubernamental acompañado por la sargento Susana Viamonte, su fiel guía. En 2024, luego de cumplir todos sus años de servicio correspondientes, la suboficial quiso retirarse de la fuerza. Sin embargo, tomó la emotiva decisión de quedarse otros dos años en la institución exclusivamente para retirarse de forma conjunta con su compañera de cuatro patas.
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