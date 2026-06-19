Como no puede enfrentar a la prensa, Manuel Adorni da su "informe" a través de las redes

Es allí donde el todavía jefe de Gabinete se siente más o menos seguro ante los eventuales embates de la prensa o de los legisladores por el presunto enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia y generó un escándalo descomunal, sacudiendo los cimientos de la gestión libertaria, a pesar de lo cual Javier Milei se mantiene incólume en su defensa.