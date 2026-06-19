Como no puede enfrentar a la prensa, Manuel Adorni da su "informe" a través de las redes
Oculto para el público, los medios y el Congreso, el jefe de Gabinete usa las redes sociales para informar sobre el curso de la gestión libertaria, enumerando los "logros" libertarios.
Reticente a brindar conferencias de prensa para informar sobre la gestión, lugar como vocero que desde los próximos días ocupará Adrián Ravier, y negándose sistemáticamente a concurrir al Congreso para ofrecer el obligatorio informe sobre el curso del Gobierno, Manuel Adorni prefiere usar las redes sociales.
Es allí donde el todavía jefe de Gabinete se siente más o menos seguro ante los eventuales embates de la prensa o de los legisladores por el presunto enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia y generó un escándalo descomunal, sacudiendo los cimientos de la gestión libertaria, a pesar de lo cual Javier Milei se mantiene incólume en su defensa.
Sin embargo, los usuarios de X —la red que supo ser casi naturalmente favorable a los anarcocapitalistas— tampoco lo perdonan y están quienes le reclaman que renuncie para preservar la ya alicaída imagen del Presidente hasta quienes lo califican directamente como “corrupto”.
El “informe semanal” de Manuel Adorni
En concreto, el “resumen de la semana de nuestra querida Argentina” brindado en redes por el jefe de Gabinete es, textualmente, el siguiente:
- Adrián Ravier, prestigioso economista liberal, será el nuevo Vocero Presidencial
- En el marco de la Reforma Migratoria, 14.000 extranjeros fueron expulsados del país en los últimos seis meses
- Se aprobó el proyecto minero “Vicuña” de BHP y Lundin en San Juan, con una inversión inicial de 9.700 millones de dólares. En total, generará exportaciones por más de 2.600 millones de dólares al año y más de 30.000 empleos directos e indirectos
- La inflación mayorista fue de 2,5% en mayo y profundiza su desaceleración respecto a los meses previos
- El Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones en mayo
- Las exportaciones de bienes de mayo y el saldo de la balanza comercial fueron los más altos de cualquier mes de la historia argentina. Además, 209 productos agroindustriales crecieron en sus exportaciones en el primer cuatrimestre de 2026
- El Gobierno Nacional completó el proceso de privatización de la hidrovía con la adjudicación del contrato a la empresa ganadora, Jan de Nul-Servimagnus, que presentó la mejor oferta
- El Ministerio de Defensa reconocerá con un suplemento mensual en los haberes al personal militar que cuenta con formación académica y profesionalización
- Los profesionales de la salud que egresen de universidades nacionales podrán gestionar su título y matrícula nacional en un único trámite, digital y sin costo
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