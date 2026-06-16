Manuel Adorni confirmó que asistirá al Senado el próximo 2 de julio

En medio de la tensión política y judicial, Adorni volverá a mostrarse junto al Presidente, que sostiene su respaldo al jefe de Gabinete pese a los cuestionamientos de las últimas semanas. En el oficialismo descartan por ahora cualquier modificación en el Gabinete, una posición compartida por Karina Milei.

Por otra parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada para participar del acto en Rosario.