Manuel Adorni confirmó que asistirá al Senado el próximo 2 de julio
Mientras es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, Adorni insiste y continúa salpicando al gobierno de Javier Milei.
Con un escueto escrito a Victoria Villarruel, presidenta del Senado, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó su asistencia al Senado para el próximo 2 de julio. Mientras es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, el funcionario libertario sigue adelante con su actividad, salpicando nuevamente al Gobierno.
"Señora presidente, tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Honorable Senado de la Nación el próximo día jueves 2 de julio, y así brindar el informe N°146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del Gobierno", señala el documento.
Javier Milei viaja a Rosario junto a Manuel Adorni para el acto por el Día de la Bandera
Javier Milei viajará a Rosario para participar del acto central por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional en su honor. De la actividad también participarán el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente rosarino, Pablo Javkin; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien integrará la comitiva presidencial.
La ceremonia se realizará el próximo 20 de junio y está prevista para las 10 de la mañana. Como ocurre cada año, reunirá a autoridades nacionales, provinciales y municipales junto a miles de personas que se acercarán al emblemático monumento para conmemorar la creación de la bandera argentina por parte de Manuel Belgrano.
En medio de la tensión política y judicial, Adorni volverá a mostrarse junto al Presidente, que sostiene su respaldo al jefe de Gabinete pese a los cuestionamientos de las últimas semanas. En el oficialismo descartan por ahora cualquier modificación en el Gabinete, una posición compartida por Karina Milei.
Por otra parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada para participar del acto en Rosario.
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