Antes de ser designado, Adrián Ravier habló sobre Manuel Adorni: "Su capital político está dañado"
Adrián Ravier se refirió a la situación de quien será su jefe al afirmar que “tiene responsabilidad y tendrá que responder" sobre el presunto enriquecimiento ilícito.
Como ya se informó, el diputado nacional Adrián Ravier fue designado como nuevo vocero presidencial, y trabajará en Casa Rosada bajo el mando de quien ocupara ese mismo cargo hasta su ascenso como jefe de Gabinete de la Nación.
El anuncio fue realizado por el propio Manuel Adorni, luego de mantener una reunión privada con Javier Milei en la Quinta de Olivos. "Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente", expresó el funcionario mediante redes sociales.
Para muchos, se trata de una designación extraña, tratándose de un economista a quien en el pasado no muy lejano Milei fustigó con suma dureza, tratándolo de “chanta”, “lento” y hasta como “imbécil total” en cuanto a sus supuestos saberes teóricos.
Sin embargo, con el tiempo las diferencias parecen haberse saldado, ya que Ravier terminó acercándose al mandatario y por ende al oficialismo, siendo elegido diputado nacional de La Pampa por La Libertad Avanza (LLA). Además, con Milei escribió el libro ‘La batalla por la macroeconomía: el debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek’.
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster por ESEADE y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, se formó bajo la corriente de la Escuela Austríaca de Economía, enfocándose en teoría monetaria, ciclos económicos e historia del pensamiento económico.
Ejerció como profesor en varias casas de estudio, tales como la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la UCEMA, la UBA y la Universidad Católica Argentina (UCA); es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y director en la Fundación Faro, laboratorio de ideas anarcocapitalistas que conduce Santiago Caputo, siendo elegido diputado nacional en 2025.
Los cuestionamientos a Manuel Adorni
Nada de ello impidió que “Adrián Ravier querido” haya formulado cuestionamientos a Manuel Adorni una vez que estallara el escándalo y la investigación judicial en curso, vinculada a su extraordinario patrimonio.
Esta misma semana, el flamante vocero presidencial hizo unas duras definiciones sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, al afirmar que “tiene responsabilidad y tendrá que responder" por las acusaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito. “Debe dar las explicaciones”, subrayó.
"Hay posibles contradicciones que tiene que aclarar", insistió el miércoles último en entrevista televisada por TN, advirtiendo que "su capital político como eventual jefe de Gobierno está dañado, o al menos habrá que ver cómo le impacta en su carrera".
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