Antes de ser designado, Adrián Ravier habló sobre Manuel Adorni: "Su capital político está dañado"

Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster por ESEADE y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, se formó bajo la corriente de la Escuela Austríaca de Economía, enfocándose en teoría monetaria, ciclos económicos e historia del pensamiento económico.

adrian ravier con milei Adrián Ravier junto a Javier Milei.

Ejerció como profesor en varias casas de estudio, tales como la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la UCEMA, la UBA y la Universidad Católica Argentina (UCA); es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y director en la Fundación Faro, laboratorio de ideas anarcocapitalistas que conduce Santiago Caputo, siendo elegido diputado nacional en 2025.

Los cuestionamientos a Manuel Adorni

Nada de ello impidió que “Adrián Ravier querido” haya formulado cuestionamientos a Manuel Adorni una vez que estallara el escándalo y la investigación judicial en curso, vinculada a su extraordinario patrimonio.

Esta misma semana, el flamante vocero presidencial hizo unas duras definiciones sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, al afirmar que “tiene responsabilidad y tendrá que responder" por las acusaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito. “Debe dar las explicaciones”, subrayó.

"Hay posibles contradicciones que tiene que aclarar", insistió el miércoles último en entrevista televisada por TN, advirtiendo que "su capital político como eventual jefe de Gobierno está dañado, o al menos habrá que ver cómo le impacta en su carrera".