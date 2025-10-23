Cómo votar con la Boleta Única de Papel en las elecciones legislativas del domingo

Paso a paso, cómo funciona el simulador de Boleta Única Papel:

Ingresar al portal oficial: en Argentina.gob.ar o en el sitio de la Cámara Nacional Electoral, acá.

Seleccionar el distrito electoral: por ejemplo, la provincia de Buenos Aires.

Simulador boleta única 1

Visualizar la boleta de prueba: aparece un modelo con partidos y candidatos ficticios.

Simulador boleta única 2

Elegir la opción deseada: se hace clic en el recuadro de la lista preferida; el cursor se transforma en una lapicera.

Simulador boleta única 3

Confirmar el voto: aparece el mensaje de confirmación

Simulador boleta única 4

Por último, se tiene que doblar la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que tu voto permanezca oculto.

Simulador boleta única 5

En tanto, el día de la elección, entre las 8 y las 18 horas, los votantes deberán concurrir a la mesa asignada, entregar el documento y recibirán la Boleta Única Papel firmada por la autoridad de mesa, junto con un bolígrafo. En la cabina, se marcará la preferencia en un solo casillero por categoría, la BUP presenta las listas de cada fuerza política en columnas verticales y las categorías de cargos en filas horizontales.