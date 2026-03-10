Con su participación en la Argentina Week 2026, Javier Milei sigue este martes con su agenda en Nueva York
Luego de jornadas caracterizadas por la espiritualidad y su alineamiento con Estados Unidos e Israel, el mandatario encabeza este martes el evento.
El presidente Javier Milei continúa con su nueva gira internacional, y luego de su presencia en la Universidad Yeshiva, sigue este martes con su agenda en Nueva York, con su participación en la Argentina Week 2026 que este lunes fue presentada por su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Mientras en la Argentina cierran empresas y crece el desempleo, el Presidente no deja pasar oportunidad para ratificar su alineamiento a Estados Unidos e Israel, en plena escalada bélica con Irán. Esta vez, se animó a ponerse en primera persona a la hora de hablar de la "guerra" en Medio Oriente.
“Irán es el enemigo y vamos a ganar la guerra”, expresó un envalentonado Milei ante un auditorio de 500 personas en la Universidad Yeshiva, la institución de educación superior judía más prestigiosa del mundo.
Ya en horas de la noche, en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, Adorni fue el encargado de la recepción y jornada de networking que tuvo lugar este lunes, en el marco de Argentina Week 2026.
“Este es un evento histórico para nuestro país y es un verdadero honor para mí recibirlos esta noche en el Consulado argentino en la ciudad de Nueva York”, afirmó el funcionario al comenzar su intervención.
Cómo sigue la agenda de Javier Milei en su gira internacional
El Presidente mantendrá una reunión clave con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, para luego inaugurar la Argentina Week 2026, evento que resulta la apuesta central para atraer bancos de inversión y capitales de Wall Street que den aire a la gestión nacional.
En tanto, Milei partirá hacia Santiago de Chile para asistir el miércoles 11 a la asunción de su par José Antonio Kast en Valparaíso, Chile. Este encuentro no es casual: ambos mandatarios ya han delineado una agenda común enfocada en la seguridad fronteriza, el control migratorio y la reactivación económica del Cono Sur.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario