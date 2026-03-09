La inexpugnable decisión de Javier Milei sobre el fin de semana extra largo de marzo
El calendario oficial de la Argentina marca un descanso extra largo a fines de marzo por el Día de la Memoria. Enterate qué días caen y si se trabaja el día 23.
Cada vez falta menos para uno de los próximos feriados que traerá un nuevo fin de semana largo en la Argentina. El descanso estará vinculado al 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado nacional que impacta en todo el país.
En esta ocasión, el calendario suma además un día no laborable con fines turísticos el lunes 23 de marzo, medida que permite extender el descanso. De esta manera, el cronograma generará un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, una oportunidad que muchos aprovecharán para viajar o planificar actividades durante estos feriados.
Cuándo es el próximo feriado
El próximo feriado nacional en el calendario argentino será el martes 24 de marzo, una fecha inamovible en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta jornada recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.
A su vez, el Gobierno dispuso para este año un día no laborable con fines turísticos el lunes 23 de marzo, lo que permite extender el descanso y generar un fin de semana largo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se trata de un feriado, por lo que la decisión de trabajar o no quedará a criterio de cada empleador.
Calendario de feriados nacionales 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
