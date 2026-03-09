La inexpugnable decisión de Javier Milei sobre el fin de semana extra largo de marzo

dia de la memoria Foto: Noticias Argentinas.

A su vez, el Gobierno dispuso para este año un día no laborable con fines turísticos el lunes 23 de marzo, lo que permite extender el descanso y generar un fin de semana largo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se trata de un feriado, por lo que la decisión de trabajar o no quedará a criterio de cada empleador.