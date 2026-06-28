"El desafío más importante de mi vida": la primera reacción de Diego Santilli como jefe de Gabinete
Minutos después de que el presidente Javier Milei confirmara su designación, el flamante ministro coordinador rompió el silencio en las redes sociales.
El tablero político nacional terminó de reconfigurarse y el nuevo hombre fuerte de la gestión libertaria ya fijó sus primeras prioridades. Tras el anuncio formal de Javier Milei desde la Quinta de Olivos, Diego Santilli utilizó sus redes sociales para lanzar su primer mensaje oficial como Jefe de Gabinete de Ministros.
Se trata de un texto cargado de definiciones políticas y alineamiento total con la conducción presidencial. Es el primer comunicado en su nuevo cargo, previo a la jura de este lunes.
El dirigente del PRO, que asumirá operativamente sus funciones este lunes para iniciar la transición con el equipo saliente de Manuel Adorni, eligió mostrar un perfil enfocado en la gestión colectiva y el volumen político, buscando dejar atrás las tensiones internas que eyectaron a su predecesor.
Trabajo en equipo y duras críticas al pasado: el primer mensaje de Diego Santilli
En su descargo, Santilli no ocultó la magnitud de la tarea que le encomendó el Poder Ejecutivo y remarcó que su gestión estará marcada por la articulación de todo el equipo de ministros.
"Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente @JMilei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", sentenció el flamante funcionario.
El mensaje funciona como un fuerte guiño hacia el interior de las filas oficialistas, donde la falta de coordinación entre las distintas áreas del Estado venía siendo un reclamo recurrente de la mesa chica que integran Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.
Cómo sigue la designación de Diego Santilli en lugar de Manuel Adorni
De cara a lo que será su jura oficial este martes a las 16:00 horas, Santilli adelantó cuál será el norte de su gestión en Balcarce 50, ratificando que actuará como el principal articulador político para blindar el plan económico oficial en el Congreso: "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas".
Finalmente, el nuevo jefe de Gabinete cerró su publicación sellando su pertenencia al núcleo duro del oficialismo y agradeciendo a los dos pilares de la mesa de decisiones de Olivos: "Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza".
Con las cartas sobre la mesa y el respaldo unánime de las distintas terminales del poder libertario, la era Santilli pone primera con el objetivo inmediato de calmar las aguas institucionales antes del viaje presidencial a Paraguay.
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