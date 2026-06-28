image "El desafío más importante de mi vida": la primera reacción de Diego Santilli como jefe de Gabinete

El mensaje funciona como un fuerte guiño hacia el interior de las filas oficialistas, donde la falta de coordinación entre las distintas áreas del Estado venía siendo un reclamo recurrente de la mesa chica que integran Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

Cómo sigue la designación de Diego Santilli en lugar de Manuel Adorni

De cara a lo que será su jura oficial este martes a las 16:00 horas, Santilli adelantó cuál será el norte de su gestión en Balcarce 50, ratificando que actuará como el principal articulador político para blindar el plan económico oficial en el Congreso: "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas".

Finalmente, el nuevo jefe de Gabinete cerró su publicación sellando su pertenencia al núcleo duro del oficialismo y agradeciendo a los dos pilares de la mesa de decisiones de Olivos: "Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza".

Con las cartas sobre la mesa y el respaldo unánime de las distintas terminales del poder libertario, la era Santilli pone primera con el objetivo inmediato de calmar las aguas institucionales antes del viaje presidencial a Paraguay.