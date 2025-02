Criptoestafa: la Justicia pidió las primeras medidas de prueba para investigar a Javier Milei

mauricio novelli milei Mauricio Novelli y Javier Milei.

Según la denuncia, el precio inicial de $LIBRA se fijó en u$s0,01, pero tras la publicación del presidente su cotización se disparó hasta alcanzar los u$s5. No obstante, en pocas horas, la criptomoneda sufrió un desplome abrupto, presuntamente tras una venta masiva ejecutada por los creadores del token y otros inversores con acceso a información privilegiada. Como consecuencia, un reducido grupo de billeteras electrónicas habría retirado aproximadamente 100 millones de dólares, afectando a más de 40.000 inversores.

Taiano pidió informes a distintos organismos públicos, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ) y otros privados, como la empresa Google, para buscar información sobre los hechos que se denunciaron.

javier milei karina El presidente Javier Milei junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Todos los implicados

En la denuncia se menciona a las empresas extranjeras Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, encabezada por Hayden Mark Davis, como los principales impulsores de la criptomoneda. Se sostiene que Kip Network tendría presencia en Argentina a través de Kip Protocol, dirigida por Mauricio Gaspar Novelli.

Asimismo, se indica que Peh y Davis habrían tenido un primer encuentro con Milei en octubre de 2024 durante el evento Tech Forum, organizado por Novelli y Manuel Terrones Godoy. En esa ocasión también habría participado Sergio Daniel Morales, asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores. Además, se reporta que el último encuentro documentado entre Milei y Davis ocurrió el 30 de enero de 2025, conforme a publicaciones en X del propio mandatario y de Kelsier Ventures.

Milei y Peh.jpg Julien Peh y Javier Milei

Los denunciantes aseguran que los empresarios extranjeros habrían pagado sumas de dinero al Presidente o a su entorno cercano para facilitar reuniones tanto en el Hotel Libertador, sede del Tech Forum, como en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. De confirmarse estos hechos, podrían configurarse delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

Tras la ratificación de la denuncia en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, la jueza María Romilda Servini delegó la investigación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3. Además, ordenó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) para la preservación de pruebas digitales.

En paralelo, solicitó informes a organismos públicos y privados vinculados al caso y se prevén nuevas diligencias en los próximos días para esclarecer los hechos denunciados.

joni viale javier milei

La defensa de Javier Milei

Milei negó haber tenido responsabilidad en el escándalo por la criptomoneda Libra y sostuvo que debe "levantar filtros" y "murallas" para que no sea tan fácil acceder a él, y negó haber "promovido" el fondo de inversión sino que, dijo, solo lo "difundió".

Milei sostuvo que después del escándalo por las criptomonedas deberá "levantar filtros" y "poner murallas" porque, señaló, "no puede ser tan fácil llegar a él".

"La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente", aseguró en la "entrevista" que otorgó al vocero presidencial extraoficial Jonatan Viale.

Y añadió que junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, "tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros; no me tomo la cosa como si fuera presidente, me lo tomo como un trabajo".