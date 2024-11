Cristina Kirchner deberá notificarse sobre el fallo por la causa Vialidad en persona

De todos modos, las defensas -incluida la de la expresidenta- podrían pedir que la notificación se realice de alguna otra forma.

Si se presenta en Comodoro Py, Cristina Kirchner tendrá que firmar la notificación del fallo leído en audiencia pública por la Cámara Federal de Casación el miércoles de la semana pasada, informaron fuentes judiciales.

En el fallo de la sala IV de Casación se estableció que el Tribunal Oral 2 debía convocar en persona a los 13 acusados para "notificar personalmente", por eso este martes por la mañana el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, acudió a Comodoro Py con ese objetivo.

El TOF2 envió las citaciones y dio 72 horas hábiles para presentarse en la mesa de entradas del Tribunal ubicado en el sexto piso de Comodoro Py 2002.

La semana pasada los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, ratificaron la condena a seis años de prisión y la proscripción de la expresidenta y exvicepresidenta. Dieron a conocer el fallo en una audiencia pública que se hizo este miércoles en los tribunales de Comodoro Py en la que se leyó la decisión.

La sentencia no quedará firme hasta que se resuelvan los recursos que llevarán la cuestión a la Corte Suprema.

En un fallo, de 1541 páginas, confirmó también las condenas de: Lazaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti a 6 años de prisión. Además, las penas de Juan Carlos Villafañe a 5 años, Raúl Gilberto Pavesi a 4 años y 6 meses, de José Raúl Santibañez y Mauricio Collareda a 4 años de prisión y de Raúl Osvaldo Daruich a 3 años y 6 meses.

Los magistrados confirmaron las absoluciones del del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. De los 13 acusados el único que estuvo presente fue Fatala.