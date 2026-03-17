Cristina Kirchner tras su declaración en Comodoro Py: "La causa de los Cuadernos es convalidar la mafia"

"En dicho fallo, los jueces estimaron que el vínculo existente entre Marcelo D’Alessio y el Fiscal Stornelli era un 'activo muy valioso de la asociación ilícita'", subrayó la expresidenta en su publicación.

A modo de cierre, y reafirmando su postura sobre la falta de transparencia del proceso en su contra, concluyó con una frase tajante: "La causa Cuadernos es algo más que persecución política… es convalidar la mafia".