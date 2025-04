Cristina Kirchner y Gildo Insfrán decidieron postergar el Congreso del PJ por la muerte del papa Francisco

"Comunicamos a los compañeros y compañeras congresales que, en honor a la memoria de nuestro querido Papa Francisco, la Presidencia del Consejo Nacional Federal y del Congreso Nacional del Partido Justicialista postergan la convocatoria del día viernes a la sesión extraordinaria del Congreso partidario", expresó el PJ.

El partido destacó el legado de Francisco como "un faro en la búsqueda de la Justicia Social", bandera histórica del movimiento peronista. Originalmente, el congreso tenía como objetivo debatir temas cruciales de cara a las elecciones legislativas, incluyendo la aprobación de estados contables, la intervención de los PJ de Jujuy, Salta y Misiones, y la normalización del PJ correntino.

La reunión, que congregaría a 900 congresales, se posterga en un contexto de tensión política. Ante el duelo nacional por la muerte del papa Francisco, el PJ optó por reprogramar el evento.

La carta de Cristina Kirchner para despedir al papa Francisco

La exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, publicó un mensaje de despedida al Papa Francisco, quien falleció este lunes a los 88 años. En su posteo recordó cómo fue aquel encuentro que mantuvieron en 2013.

“La primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013 le dije que, como a Megafón, lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo ‘Es mi libro preferido, me encanta Marechal’”, rememoró Fernández de Kirchner. Y agregó: “Coincidimos en que 'Megafón, o la guerra', emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como Papa".

En su mensaje, la exmandataria consideró que el papa Francisco “fue el rostro de una Iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar el cielo”.

“Te vamos a extrañar Francisco, la tristeza que tenemos es infinita”, concluyó en su mensaje publicado en su cuenta de X.