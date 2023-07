Fuerte respaldo de Cristina Kirchner a Sergio Massa: "Vas siempre para adelante"

La vicepresidenta y el funcionario ya habían mostrado complicidad, cuando Massa se refirió al financiamiento de la obra a partir del Aporte Solidario.

"Gracias a los que pagaron. Les vamos a mandar una carta con el resultado de la obra y agradeciéndoles. Y a los q no pagaron se perdieron la oportunidad de un hito...", señaló el precandidato, ante lo que Cristina, en off, agregó que "se lo vamos a cobrar igual", frase que repitió y ratificó el ministro entre risas.

Durante su discurso, la ex mandataria agradeció al ministro de Economía que se hizo cargo "en un momento muy difícil" y llamó a "discutir en serio" entre todos porque no "nos vamos a salvar exportando commodities" sino que "necesitamos margen para invertir".

"Sergio, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, fuiste para adelante y eso siempre es bueno. La función pública es 24x24 y si no le ponés empeño, seguro no te sale. Ha llegado el momento de que podamos entre todos discutir en serio sobre las cosas que nos han pasado porque el endeudamiento es muy grande y no crean que nos vamos a salvar exportando commodities, necesitamos margen para invertir en innovación, tecnología, para poder agregar valor y trabajo de calidad y tener buenos salarios", indicó Cristina.

NOTA EN DESARROLLO