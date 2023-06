Cristina Kirchner: "Necesitábamos una lista de unidad para poder abordar los problemas que tiene la Argentina"

"Y ahí empezó, porque vos sos medio 'fullero', porque cada cosa que le digo él me responde: 'te apuesto esto', siempre me apuesta cosas y está bien porque para ganar, hay que apostar", aseguró Kirchner, algo que desató el aplauso de los presentes.

Y continuó: "el avión acá está y provoca sentimientos encontrados, yo no pienso acercarme. Escuché recién pedir por una ley contra el negacionismo, algo que el país no necesitó hasta el 2015 porque no había gente que negara lo que pasó. En el 2015 comenzó una carrera, con apoyo mediático, para instalar la teoría del negacionismo".

"Hay que repensar una ley como la que hay en Alemania, donde el negacionismo es un delito. En la Argentina hubo demasiada muerte y tragedia, el pasado no se puede cambiar, pero sí sirve para aprender y sacar las mejores cosas de lo que pasó. Acá estamos recordando a militantes políticos que los desaparecieron por las ideas que tenían, esto tiene que quedar claro", subrayó Cristina Kirchner.

En este sentido, la dirigente comentó: "hoy vivimos en una democracia con algunas limitaciones, pero tenemos militancia política y partidos políticos. Como no vivimos en un termo, me quiero referir a lo que pasó porque acá somos todos militantes, y hay un proceso electoral en marcha, y el viernes hubo muchas sorpresa, cómo no va a haber sorpresas si durante un año y medio nos hablaron de las PASO y la democratización del peronismo".

"Vamos que yo soy peronista y todos los cargos que ocupé fueron por el voto popular, nadie me firmó un decreto para sentarme en un sillón. Nadie. Por lo tanto, la democratización como objetivo, sobre todo después de que nuestro espacio político perdiera las elecciones como lo hizo en 2021, dónde perdimos por primera vez el quorum propio. La verdad si la solución son las PASO y pelearnos entre nosotros, en el medio de situación que vive la Argentina, con el endeudamiento que tenemos"

"Desde que apareció el FMI se desestabilizó la economía y este es el principal problema que hoy tiene el país. Como militante política sostuve que era necesario construir una lista de unidad para poder abordar los problemas que tiene la sociedad que son muy graves", resaltó, y disparó contra Juntos por el Cambio: "Cuando escucho a la oposición, que endeudó al país, pelearse por dos listas para ver quién mete más bala o saca más derechos, pienso: qué necios".

"El presidente de la Nación y de nuestro partido se embanderó con las PASO, y quiero resaltar que hay que tener comprensión de texto pero además comprensión de contexto de lo que está pasando. Luego, la unidad lo pidieron los gobernadores y a 24 horas del cierre de listas, teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. No estoy diciendo que no tengan derechos, pero hay que tener en cuenta las consecuencias de esto".

"Compartimos muchas reuniones. Algunos me sugerían que hable con Daniel Scioli, y no lo hubiese hecho ni con una 45 en la cabeza porque respeto las decisiones de cada persona, esta es la responsabilidad de cada militante y cada dirigente. No crean en todo lo que se dice y se publica".

"Le dije a Sergio que si no había una lista de unidad, nuestra fuerza iba a ir con un candidato propio y ese era Wado de Pedro, porque no hace falta explicar demasiado y menos en este contexto. Muchos lo conocen a Wado, militó desde chico, no viene de la política partidaria si no de la tragedia que vivió la Argentina. Salió a la calle para que le dijera dónde estaban sus padres y, luego, para castigar a los quienes los habían desaparecido. Con política terminó en la plaza de Mayo en el 2001. Esa es la historia de Wado de Pedro, él sigue el proyecto, independientemente de si le sirve a él", resaltó, en medio de los aplausos para el ministro del Interior, que estaba presente en la platea.

"Los gobernadores nunca pidieron que no sea Wado, si no que ellos pedían una lista de unidad y que tenía que tener la aprobación del Presidente de la Nación, y que él no iba a aprobarlo si era Wado, no te preocupes. Y les dije que si había una fórmula de consenso y el Presidente quería poner el vicepresidente, que yo no tenía problema. Soy responsable, fui ocho años Presidenta de la Nación. Es importante terminar con las operaciones políticas, porque los militantes terminan leyendo los diarios. Dejen de leer los diarios y salgan a la calle a ver que pasa"

"Nosotros tenemos una gran responsabilidad con la sociedad y por eso no podemos estar discutiendo entre nosotros. Finalmente, se resolvió y, además, le dimos dos puestos de diputados. Esta es la verdad de la milanesa, en esto terminaron las PASO en la República Argentina. La verdad que quiero saludarlo a Agustín Rossi".

Tras narrar todas las ideas y vueltas con el cierre de lista y apuntar fuerte contra el 'Albertismo', Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Juntos por el Cambio: "CABA es una comarca escriturada por la familia Macri, sin embargo, nadie dice nada", proclamó, para luego felicitar a Gildo Insfrán por su gran elección en Formosa.

Y añadió: "En una de las reuniones, estaba Máximo, mi hijo, militante, estaba dialogando con Agustín Rossi, que había bajado su precandidatura, y dijimos: 'que vaya Agustín'".

"Esto lo digo porque Agustín ya lo contó, gracias por decir las cosas como son", destacó la Vicepresidenta, y afirmó: "política también es conducir el desorden y tratar de ordenar para que sea un instrumento de transformación. Los dirigentes le tenemos que dar certeza y tranquilidad a la sociedad".

"Quiero decirles que anoche hablé con Daniel Scioli, con alguien que une el respeto mutuo", concluyó.