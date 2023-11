Cristina Pérez comparó los resultados de Milei con los de Cristina Kirchner en 2011 y en las redes no la perdonaron

cristina pérez.png

Inmediatamente, los internautas salieron a cruzarla para aclararle que no es lo mismo obtener ese porcentaje en primera vuelta que hacerlo en balotaje, donde solamente hay dos candidatos disputando el poder: "Todo bien pero no es lo mismo ganarlo en un balotaje que en primera vuelta"; "Cristina sacó eso en primera vuelta, instancia en que Milei sacó el 29. Comparás zapatos con corbatas"; "Imaginate no saber la diferencia entre primera vuelta y balotaje", fueron algunos de los comentarios que le hicieron a modo informativo.

Otros, en cambio, apuntaron directamente a la especie de obsesión que tiene la conductora del noticiero de Telefe con la expresidenta: "Jajajajaja, CFK lo hizo en 1ra vuelta, soltá Cristina, andá a festejar dale", le apuntaron.