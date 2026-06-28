Cuándo asume Diego Santilli como jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei

A través de una publicación en su cuenta oficial, el mandatario nacional compartió una fotografía junto al dirigente y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Según explicó el propio jefe de Estado, el encuentro sirvió para delinear de manera conjunta los fundamentos centrales para llevar a cabo una transición ordenada del cargo institucional.

En ese sentido, se confirmó que el acto protocolar de la jura oficial se realizará el próximo martes a las 16:00 horas. De esta manera, el Ejecutivo nacional busca acelerar los cambios estructurales para consolidar la nueva conformación del equipo de ministros de cara a los desafíos políticos de las próximas semanas.