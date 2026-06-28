Cuándo asume Diego Santilli como jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei
El presidente Javier Milei confirmó la fecha y hora en la que el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, jurará en sus funciones tras la salida de Manuel Adorni.
El escenario político nacional se reconfigura tras el cimbronazo provocado por la renuncia indeclinable de Manuel Adorni. El presidente de la Nación, Javier Milei, utilizó sus canales oficiales de comunicación para ratificar de manera pública el desembarco de Diego Santilli en la primera línea de la gestión.
Los detalles de la jura del nuevo Jefe de Gabinete
En el mismo mensaje, el mandatario libertario develó la incógnita principal que mantenía en vilo al arco político respecto a los tiempos institucionales del recambio de autoridades:
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Día de la jura: El acto protocolar se llevará a cabo de manera formal el próximo martes 30 de junio.
Horario confirmado: La ceremonia institucional de jura quedó fijada para las 16:00 horas.
Consignas de cierre: Fiel a su estilo discursivo habitual, Milei acompañó el anuncio con las siglas que marcan el rumbo ideológico de su gestión, cerrando con un enérgico "MAGA" y su característico "VLLC!" (¡Viva la libertad, carajo!).
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A través de una publicación en su cuenta oficial, el mandatario nacional compartió una fotografía junto al dirigente y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Según explicó el propio jefe de Estado, el encuentro sirvió para delinear de manera conjunta los fundamentos centrales para llevar a cabo una transición ordenada del cargo institucional.
En ese sentido, se confirmó que el acto protocolar de la jura oficial se realizará el próximo martes a las 16:00 horas. De esta manera, el Ejecutivo nacional busca acelerar los cambios estructurales para consolidar la nueva conformación del equipo de ministros de cara a los desafíos políticos de las próximas semanas.
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