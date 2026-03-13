Inundaciones en Tucumán: piden que se declare el estado de emergencia económica y social por ley
Esta semana se tuvieron que suspender las clases en toda la provincia por el estado de las rutas y calles. Piden ayuda al gobernador, Osvaldo Jaldo.
Miles de personas fueron damnificadas esta semana en Tucumán por las tormentas que dejaron inundaciones, destrozos y a poblaciones virtualmente aisladas. Por ese motivo legisladores provinciales presentaron un proyecto para que se decrete la emergencia económica y social.
Hasta la fecha se tomaron medidas de emergencia como la evacuación de los habitantes de La Madrid, en el sudeste de la provincia, donde el agua llegó a estar cerca de los techos de las casas por el desborde del río Marapa. Además, se suspendieron las clases en todo el territorio hasta este viernes inclusive.
En ese contexto el legislador justicialista Gerónimo Vargas Ainasse presentó un proyecto para que se declare la emergencia social y económica por el plazo de 180 días, con la posibilidad de extenderla al doble.
En el texto consta que serviría para "asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la emergencia".
Los afectados podrían recibir "subsidios, ayudas económicas directas o programas especiales de asistencia” para favorecer “la recuperación de las condiciones de vida y de la actividad económica".
La iniciativa recibió el apoyo de Maia Martínez, Roberto Moreno y Roque Argañaraz; el radical José Cano y Walter Berarducci, de Compromiso Tucumán.
El objetivo es darle al gobernador Osvaldo Jaldo la facultad para aplicar medidas para asistir a las víctimas, cosa que de otro modo el mandatario provincial tendría que hacer por decreto.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas para las próximas horas en Tucumán, con una probabilidad cercana al 80 %, que se sumarían a los 170 milímetros que ya cayeron en las últimas jornadas.
Todavía hay 15.000 personas desplazadas, que fueron evacuadas de distintos puntos del sur de la provincia, aunque son 4.500 residentes de La Madrid, donde la tensión hizo estallar un episodio viral esta semana a propósito de la visita de un diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA).
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