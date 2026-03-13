Inundaciones en Tucumán: piden que se declare el estado de emergencia económica y social por ley

inundaciones tucuman

La iniciativa recibió el apoyo de Maia Martínez, Roberto Moreno y Roque Argañaraz; el radical José Cano y Walter Berarducci, de Compromiso Tucumán.

El objetivo es darle al gobernador Osvaldo Jaldo la facultad para aplicar medidas para asistir a las víctimas, cosa que de otro modo el mandatario provincial tendría que hacer por decreto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas para las próximas horas en Tucumán, con una probabilidad cercana al 80 %, que se sumarían a los 170 milímetros que ya cayeron en las últimas jornadas.

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Todavía hay 15.000 personas desplazadas, que fueron evacuadas de distintos puntos del sur de la provincia, aunque son 4.500 residentes de La Madrid, donde la tensión hizo estallar un episodio viral esta semana a propósito de la visita de un diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA).