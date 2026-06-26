Cumbre de urgencia en la Casa Rosada, con Diego Santilli presente
La presencia del actual ministro del Interior, señalado como el principal candidato para suceder a Manuel Adorni, acelera los tiempos políticos del oficialismo.
La tensión política en el corazón del Gobierno libertario alcanzó su punto máximo. En las últimas horas, se activó una cumbre de urgencia en la Casa Rosada con el objetivo de contener la crisis institucional desatada por la inminente salida de Manuel Adorni y la presencia que terminó por conmover los pasillos de Balcarce 50 es la de Diego Santilli.
Según confirmó en vivo la periodista Rosario Ayerdi en la pantalla de C5N, el actual ministro del Interior se encontraba en el edificio participando activamente de las deliberaciones de la mesa chica presidencial, una señal inequívoca de que las negociaciones para el recambio de piezas entraron en su fase de definición.
Del mismo modo, se lo vio a Santilli ingresando a Casa Rosada en horas de la tarde, cuando el rumor de la salida de Adorni ya sonaba con mucha fuerza.
Diego Santilli, el candidato de consenso para apagar el incendio
La irrupción de Santilli en la sede gubernamental se da en el preciso momento en que su nombre se consolidó como "el número puesto" para asumir las riendas de la Jefatura de Gabinete.
Su figura cobró fuerza arrolladora en las últimas horas debido a su capacidad para sintetizar las distintas posturas que conviven en el oficialismo: Santilli cuenta con el aval del ala que lidera Karina Milei, pero mantiene al mismo tiempo una excelente sintonía y diálogo fluido con el influyente asesor Santiago Caputo.
Fin de semana de definiciones para Javier Milei
Mientras las actividades de Manuel Adorni permanecen completamente canceladas tras el duro revés que significaron las declaraciones del Presidente desde España, la cumbre en la Rosada ratifica que el Gobierno busca anticiparse a los acontecimientos.
Con los principales operadores de la Casa Rosada encerrados discutiendo el nuevo organigrama, el despliegue informativo comandado por las revelaciones en C5N confirma que las próximas horas serán determinantes para formalizar un movimiento que busca llevar orden y previsibilidad tanto a la interna del oficialismo como a los mercados internacionales.
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