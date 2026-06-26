Cumbre de urgencia en la Casa Rosada, con Diego Santilli presente

Diego Santilli, el candidato de consenso para apagar el incendio

La irrupción de Santilli en la sede gubernamental se da en el preciso momento en que su nombre se consolidó como "el número puesto" para asumir las riendas de la Jefatura de Gabinete.

Su figura cobró fuerza arrolladora en las últimas horas debido a su capacidad para sintetizar las distintas posturas que conviven en el oficialismo: Santilli cuenta con el aval del ala que lidera Karina Milei, pero mantiene al mismo tiempo una excelente sintonía y diálogo fluido con el influyente asesor Santiago Caputo.

santilli casa rosada

Fin de semana de definiciones para Javier Milei

Mientras las actividades de Manuel Adorni permanecen completamente canceladas tras el duro revés que significaron las declaraciones del Presidente desde España, la cumbre en la Rosada ratifica que el Gobierno busca anticiparse a los acontecimientos.

Con los principales operadores de la Casa Rosada encerrados discutiendo el nuevo organigrama, el despliegue informativo comandado por las revelaciones en C5N confirma que las próximas horas serán determinantes para formalizar un movimiento que busca llevar orden y previsibilidad tanto a la interna del oficialismo como a los mercados internacionales.