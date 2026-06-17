"¡Dale campeón!": el festejo de Axel Kicillof en redes tras el triunfo de la Selección Argentina
El gobernador de la provincia de Buenos Aires celebró la victoria del conjunto albiceleste en el Mundial 2026 con una imagen de Lionel Messi.
La contundente victoria de la Selección Argentina en su debut mundialista frente a Argelia desató la alegría en todo el país, y las repercusiones alcanzaron a todo el arco político. Tras la finalización del encuentro, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sumó a la ola de festejos a través de sus redes sociales.
¿Cómo fue el mensaje de Axel Kicillof para el equipo nacional?
Apenas pasada la una de la madrugada, luego de la brillante actuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en su presentación en la Copa del Mundo, el mandatario provincial utilizó su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) para compartir su aliento con sus seguidores.
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El posteo: Kicillof publicó un mensaje breve pero muy efusivo: "¡Dale campeón!", acompañado por el emoji de unas manos aplaudiendo en señal de celebración.
La imagen elegida: Para ilustrar su publicación, el gobernador seleccionó una postal del capitán Lionel Messi —la gran figura de la noche— festejando con los dedos índices apuntando al cielo y mostrando su emblemática camiseta número 10 de espaldas a la cámara.
Repercusión en la red: La publicación, realizada exactamente a la 1:12 a. m. del 17 de junio de 2026, acumuló rápidamente miles de visualizaciones e interacciones por parte de los usuarios que continuaban celebrando el primer triunfo argentino en el torneo.
De esta manera, el dirigente reflejó el clima de euforia generalizada que dejó el primer paso exitoso de la "Scaloneta" en la defensa de su título mundial.
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