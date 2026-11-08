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De qué tango de Carlos Gardel es la frase que citó el papa León XIV frente a Javier Milei

Política

León XIV parafraseó una de las estrofas de Carlos Gardel en su primer discurso en Argentina. Conocé la historia y la letra completa de este clásico nacional.

De qué tango de Carlos Gardel es la frase que citó el papa León XIV frente a Javier Milei

De qué tango de Carlos Gardel es la frase que citó el papa León XIV frente a Javier Milei

Durante su primer discurso oficial en el país, brindado en el Centro Cultural Palacio Libertad frente al presidente Javier Milei, el papa León XIV sorprendió al auditorio al apelar a la cultura popular argentina. "Como cantaba Carlos Gardel: es un soplo la vida", deslizó el Sumo Pontífice, recurriendo a una de las frases más inmortales de nuestro cancionero.

La cita tanguera del Papa León XIV

Durante su discurso, el Papa enfatizó la responsabilidad de cada generación de cuidar y hacer crecer la patria recibida para luego entregarla a quienes vendrán. Fue en ese instante donde apeló a la melancolía del tango para ilustrar su mensaje.

"Sí, como cantaba Gardel: es un soplo la vida, pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir", expresó textualmente el Sumo Pontífice, tal como quedó registrado en la transmisión oficial (minuto 0:25 del video).

La icónica frase "Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada..." pertenece al legendario tango "Volver", una obra maestra del cancionero porteño con música compuesta por Carlos Gardel y letra escrita por Alfredo Le Pera en 1934.

La letra del tango "Volver" de Carlos Gardel

Yo adivino el parpadeo

De las luces que a lo lejos

Van marcando mi retorno

Son las mismas que alumbraron

Con sus pálidos reflejos

Hondas horas de dolor

Y aunque no quise el regreso

Siempre se vuelve al primer amor

La vieja calle donde el eco dijo

Tuya es su vida, tuyo es su querer

Bajo el burlón mirar de las estrellas

Que, con indiferencia, hoy me ven volver

Volver con la frente marchita

Las nieves del tiempo platearon mi sien

Sentir que es un soplo la vida

Que veinte años no es nada

Que febril la mirada, errante en las sombras

Te busca y te nombra

Vivir con el alma aferrada

A un dulce recuerdo

Que lloro otra vez

Tengo miedo del encuentro

Con el pasado que vuelve

A enfrentarse con mi vida

Tengo miedo de las noches

Que pobladas de recuerdos

Encadenan mi soñar

Pero el viajero que huye

Tarde o temprano detiene su andar

Y aunque el olvido, que todo destruye

Haya matado mi vieja ilusión

Guardo escondida una esperanza humilde

Que es toda la fortuna de mi corazón

Volver con la frente marchita

Las nieves del tiempo platearon mi sien

Sentir que es un soplo la vida

Que veinte años no es nada

Que febril la mirada, errante en las sombras

Te busca y te nombra

Vivir con el alma aferrada

A un dulce recuerdo

Que lloro otra vez

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