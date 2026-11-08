Ante el papa León XIV, Javier Milei agradeció a "todo el arco político" en el Palacio Libertad

El homenaje al papa Francisco y las raíces de la patria

En el comienzo de su alocución, el Presidente reservó un reconocimiento para el histórico pontífice argentino y destacó el vínculo entre la Iglesia y el nacimiento de la República:

El recuerdo a Francisco: "Sin lugar a dudas, el argentino más importante de la historia y el primer Papa latinoamericano".

La cita a Fray Mamerto Esquiú: "Sin ley no hay patria ni verdadera libertad".

Las raíces constitucionales: "La Argentina liberal, republicana y constitucional no nació contra la Iglesia, sino bendecida por uno de sus clérigos".

Fe, propiedad privada y el bien común

En otro tramo de su mensaje, Milei abordó el rol de la espiritualidad en la sociedad y la vinculó con preceptos bíblicos y económicos:

La importancia de la fe: "Sin la fe estamos perdidos en el mundo. En la fe descansa la certeza de que hay una mano invisible que atraviesa nuestras vidas".

Los mandamientos y el derecho: "No matarás, que protege la vida, y no robarás, que protege la propiedad".

Definición de bien común: Definición del bien común como un "equilibrio general intertemporal", donde se debe gestionar "sin castigar a los argentinos de mañana en pos de favorecer a los argentinos de hoy".

Diálogo, parábolas y el pedido final al Papa

Sobre el cierre del acto, el jefe de Estado apeló al consenso, citó parábolas bíblicas y formuló un directo pedido al Santo Padre:

"Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa", enfatizó ante el auditorio colmado en el Palacio Libertad.

Al referirse a las bases del modelo de país, invocó la figura bíblica de la edificación: "Esa es la Argentina que queremos construir, un país fundado sobre la roca", e invocó al pensador Edmund Burke para remarcar que "una sociedad es una asociación entre quienes están vivos, quienes han muerto y quienes están aún por nacer".

Para concluir su mensaje ante la comitiva oficial, Milei se dirigió directamente al pontífice con una solicitud personal e institucional:

"Quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina", finalizó el mandatario.

Una agenda institucional de alto impacto

El acto en el Palacio Libertad constituye la última actividad oficial de la comitiva papal en la jornada de este domingo, luego del aterrizaje en Aeroparque a las 16:25, la recepción a pie de pista y el posterior encuentro bilateral en la Casa Rosada.

La agenda del papa León XIV continuará este lunes 9 de noviembre con su visita matutina al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y la esperada misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles en Palermo.