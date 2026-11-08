Ante el papa León XIV, Javier Milei agradeció a "todo el arco político" en el Palacio Libertad
El Presidente inauguró el encuentro con el sumo pontífice en el Palacio Libertad, junto a dirigentes de todos los partidos.
En el marco del acto institucional celebrado en el Palacio Libertad, el presidente Javier Milei encabezó el encuentro oficial con el papa León XIV y brindó un discurso de bienvenida ante dirigentes políticos, funcionarios de diversos espacios, referentes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en el país.
Flanqueado por el Santo Padre, el mandatario nacional inició su alocución destacando el carácter histórico del arribo pontificio y valorando la presencia transversal de todo el espectro político argentino en el recinto.
Frases destacadas del discurso de Javier Milei
Durante los primeros minutos de su mensaje, Milei remarcó el valor del encuentro y el impacto de la llegada del pontífice a la Argentina.
"Quiero darle una cálida bienvenida en nombre de todos. Hoy comienza un momento de reflexión para todos", sostuvo el Presidente en el arranque de su intervención.
En un gesto hacia la convocatoria amplia que generó la visita papal, el jefe de Estado hizo hincapié en la unidad dirigencial reunida en el Palacio Libertad. "Me alegra ver a todo el arco político aquí, mostrando que hay cuestiones que nos atraviesan a todos", enfatizó el mandatario.
El homenaje al papa Francisco y las raíces de la patria
En el comienzo de su alocución, el Presidente reservó un reconocimiento para el histórico pontífice argentino y destacó el vínculo entre la Iglesia y el nacimiento de la República:
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El recuerdo a Francisco: "Sin lugar a dudas, el argentino más importante de la historia y el primer Papa latinoamericano".
La cita a Fray Mamerto Esquiú: "Sin ley no hay patria ni verdadera libertad".
Las raíces constitucionales: "La Argentina liberal, republicana y constitucional no nació contra la Iglesia, sino bendecida por uno de sus clérigos".
Fe, propiedad privada y el bien común
En otro tramo de su mensaje, Milei abordó el rol de la espiritualidad en la sociedad y la vinculó con preceptos bíblicos y económicos:
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La importancia de la fe: "Sin la fe estamos perdidos en el mundo. En la fe descansa la certeza de que hay una mano invisible que atraviesa nuestras vidas".
Los mandamientos y el derecho: "No matarás, que protege la vida, y no robarás, que protege la propiedad".
Definición de bien común: Definición del bien común como un "equilibrio general intertemporal", donde se debe gestionar "sin castigar a los argentinos de mañana en pos de favorecer a los argentinos de hoy".
Diálogo, parábolas y el pedido final al Papa
Sobre el cierre del acto, el jefe de Estado apeló al consenso, citó parábolas bíblicas y formuló un directo pedido al Santo Padre:
"Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa", enfatizó ante el auditorio colmado en el Palacio Libertad.
Al referirse a las bases del modelo de país, invocó la figura bíblica de la edificación: "Esa es la Argentina que queremos construir, un país fundado sobre la roca", e invocó al pensador Edmund Burke para remarcar que "una sociedad es una asociación entre quienes están vivos, quienes han muerto y quienes están aún por nacer".
Para concluir su mensaje ante la comitiva oficial, Milei se dirigió directamente al pontífice con una solicitud personal e institucional:
"Quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina", finalizó el mandatario.
Una agenda institucional de alto impacto
El acto en el Palacio Libertad constituye la última actividad oficial de la comitiva papal en la jornada de este domingo, luego del aterrizaje en Aeroparque a las 16:25, la recepción a pie de pista y el posterior encuentro bilateral en la Casa Rosada.
La agenda del papa León XIV continuará este lunes 9 de noviembre con su visita matutina al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y la esperada misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles en Palermo.
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