El papa León XIV incomodó a Javier Milei con su discurso: "La economía debe estar al servicio de las personas"

"La democracia se fortalece con disposición a escuchar, con el cuidado de la palabra, con la búsqueda paciente de acuerdos, y con la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta", expresó el pontífice.

"La economía debe estar al servicio de la persona"

Al abordar la situación social y económica, el pontífice enfatizó el rol humano por sobre la especulación y las variables financieras estrictas. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", sentenció el Santo Padre ante la mirada atenta del Gabinete nacional.

Asimismo, reclamó un desarrollo inclusivo que contemple a los sectores más golpeados por la crisis y sentenció: "Que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades: las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, a quienes buscan trabajo y a los ancianos".

El uso del poder y el éxodo de los jóvenes

En otro de los tramos más significativos de su intervención en Balcarce, León XIV dejó un mensaje directo hacia la conducción del Estado y las responsabilidades del Poder Ejecutivo. "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia y reconocer los límites del poder", remarcó.

Finalmente, el Papa puso la mirada en el futuro del país y advirtió a toda la dirigencia presente sobre la partida de los jóvenes al exterior y expresó: "Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños".

Cómo sigue la agenda del Santo Padre

Tras cerrar la jornada del domingo en el Palacio Libertad, el papa León XIV se alista para iniciar las actividades masivas previstas para este lunes 9 de noviembre (declarado feriado nacional):