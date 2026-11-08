El papa León XIV incomodó a Javier Milei con su discurso: "La economía debe estar al servicio de las personas"
En el Palacio Libertad, y frente al Presidente, el sumo pontífice se despachó con duro discurso, marcando la crisis que atraviesa el país.
En el marco de la ceremonia institucional desarrollada en el Palacio Libertad, el papa León XIV pronunció un contundente discurso frente al presidente Javier Milei, gobernadores de distintas provincias y las principales figuras del arco político nacional que asistieron al encuentro.
Con pasajes de alta densidad política y social, el mensaje del Santo Padre dejó definiciones que leyeron como directas advertencias e indirectas hacia la gestión del gobierno nacional.
Flanqueado por el Jefe de Estado, el pontífice instó al diálogo político, remarcó los límites en el ejercicio de la autoridad y advirtió sobre las consecuencias del modelo socioeconómico vigente sobre los sectores más vulnerables y la juventud.
Las frases clave del Santo Padre ante la dirigencia y el Gobierno
Diálogo, democracia y "el cuidado de la palabra"
En un claro llamado a bajar los niveles de confrontación política y discursiva, el Santo Padre subrayó los pilares fundamentales para el sostenimiento institucional del país.
"La democracia se fortalece con disposición a escuchar, con el cuidado de la palabra, con la búsqueda paciente de acuerdos, y con la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta", expresó el pontífice.
"La economía debe estar al servicio de la persona"
Al abordar la situación social y económica, el pontífice enfatizó el rol humano por sobre la especulación y las variables financieras estrictas. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", sentenció el Santo Padre ante la mirada atenta del Gabinete nacional.
Asimismo, reclamó un desarrollo inclusivo que contemple a los sectores más golpeados por la crisis y sentenció: "Que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades: las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, a quienes buscan trabajo y a los ancianos".
El uso del poder y el éxodo de los jóvenes
En otro de los tramos más significativos de su intervención en Balcarce, León XIV dejó un mensaje directo hacia la conducción del Estado y las responsabilidades del Poder Ejecutivo. "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia y reconocer los límites del poder", remarcó.
Finalmente, el Papa puso la mirada en el futuro del país y advirtió a toda la dirigencia presente sobre la partida de los jóvenes al exterior y expresó: "Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños".
Cómo sigue la agenda del Santo Padre
Tras cerrar la jornada del domingo en el Palacio Libertad, el papa León XIV se alista para iniciar las actividades masivas previstas para este lunes 9 de noviembre (declarado feriado nacional):
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09:15: Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.
11:30: Misa multitudinaria y bendición en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
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