Se desploma Javier Milei en las encuestas: cae su imagen y 6 de cada 10 argentinos no lo votarían en 2027

En contraste, el ranking de dirigentes muestra un nuevo liderazgo en la percepción pública:

Axel Kicillof: Se posiciona como el dirigente con mejor imagen del país ( 47,7% positiva , 50,7% negativa).

Juan Grabois y Myriam Bregman: Surgen como las sorpresas del estudio con 45% y 43,4% de imagen positiva respectivamente, consolidándose como referentes de una oposición joven.

Cristina Kirchner: Mantiene un sólido 42,5% de positiva, resultando una figura clave para la unidad del peronismo.

Patricia Bullrich: Al igual que Milei, sufre el desgaste de la gestión y cae al 36,4% de imagen positiva, con una negativa del 61,1%.

NO USAR milei kicillof Cae la imagen de Javier Milei y sube la de Axel Kicillof en las encuestas.

Fidelidad en crisis: el escenario electoral 2027

El informe de CEOP Latam indica que las elecciones de 2027 ya se han instalado en la agenda. Sin embargo, los números de intención de voto plantean un desafío crítico para La Libertad Avanza:

El voto opositor se consolida: El 51,8% de los encuestados afirmó que "seguro votará a la oposición", mientras que otro 10% "es probable que vote a otro opositor".

Debilitamiento del núcleo duro: Solo el 22,1% asegura que votará a Milei, mientras que un 9,8% lo considera "probable".

Crisis de lealtad: El estudio revela que la fidelidad de los votantes libertarios está en crisis: solo 6 de cada 10 personas que votaron a Milei en el balotaje de 2023 repetirían su elección hoy. Por el contrario, un 27% de sus antiguos votantes ya asegura que no volvería a elegirlo.

Polarización extrema y estrategias legislativas

La segmentación de los universos electorales muestra una polarización total. En el núcleo mileísta (el 31,9% que lo votaría), el Presidente conserva un 98% de imagen positiva. Pero en el segmento opositor, su imagen positiva es casi inexistente (2,9%), mientras que Kicillof lidera ese grupo con el 74,9%.

Ante este panorama, el informe interpreta el proyecto de reforma electoral enviado por el oficialismo al Congreso —que busca eliminar las PASO— como una "jugada arriesgada". El objetivo sería retomar la iniciativa política y quitarle a la oposición un instrumento vital para dirimir sus internas y consolidar la unidad que hoy, según las encuestas, la posiciona como favorita para el próximo turno presidencial.