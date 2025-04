Desde La Libertad Avanza quieren a Luli Ofman como reemplazante de Manuel Adorni: "Me encantaría"

En este marco, fue la diputada libertaria y exasistente del presidente Javier Milei, Lilia Lemoine, quien postuló a la politóloga y periodista de TN como posible reemplazo de Adorni en la vocería.

A Lemoine, en una charla con Neura, le preguntaron si a futuro se veía en otro cargo. "No me veo más allá. Tampoco me veía como diputada. No me veo en el Ejecutivo. Creo que es una responsabilidad determinada para la que no se si soy buena. No lo se, nunca lo hizo. Se que puede ser representante", argumentó.

De todos modos, Lilia aclaró que va a estar donde la "necesita Javier", y reconoció: "Y diputada nacional es lo más entretenido. Me siento bien con lo que hago y cumplo con los requisitos de la Constitución".

"Hay gente que dice '¿y Vocería?'. Yo en su momento dije que quería ser vocera, sin saber si que iba a ser Adorni", contó Lemoine sin que nadie de Neura la postulara para ese puesto. Fue entonces que reveló: "Pero alguien dijo 'la reina Ofman a Vocería', y no lo había pensado".

El conductor del canal de streaming, algo asombrado, le preguntó si se trataba de Luli Ofman, y tras asentir, la legisladora, insistió: "Sería genial tener a Ofman en Vocería, a mí me encantaría".

lilia lemoine luli ofman