Detectan casi 300 millones de dólares en billeteras electrónicas vinculadas a Hayden Davis

El rastreo de estas wallets reveló que Davis, quien aseguró ser asesor del presidente Javier Milei y uno de los impulsores de la criptomoneda LIBRA, maneja una fortuna distribuida en distintas direcciones. Se lo vincula con un posible esquema fraudulento conocido como rug pull, una maniobra en la que los creadores de un activo digital retiran repentinamente los fondos y dejan a los inversores con pérdidas millonarias.

javier milei hayden davis

Según datos de la plataforma de análisis Arkham, las billeteras conectadas a la empresa Kelsier Ventures contienen alrededor de 11 millones de dólares en criptomonedas como USDC, SOL y memecoins como RYAN. Sin embargo, la mayor parte de los fondos se encuentran en wallets ligadas a LIBRA, donde Davis posee casi 255 millones de dólares en activos, incluyendo la criptomoneda LIBRA, SOL, USDC y otros tokens.

El escándalo toma mayor dimensión al considerar que, según Solana Floor, una plataforma de análisis de la red Solana, el colapso de LIBRA habría generado pérdidas de aproximadamente 286 millones de dólares a los inversores. La coincidencia entre estas cifras refuerza las sospechas de que una gran parte del dinero podría haber sido desviado.

empresario-Hayden-Davis.jpg

En su defensa, Davis sostuvo que al menos 100 millones de dólares de esos fondos no le pertenecen, sino que se encuentran bajo su custodia, a la espera de instrucciones para ser utilizados en la resolución del conflicto financiero de LIBRA. No obstante, hasta el momento no se han dado detalles sobre posibles reembolsos a los afectados ni sobre el destino final de esos activos.

El caso sigue generando preocupación y se suma a una serie de controversias en torno a la promoción de criptomonedas desde el ámbito político, en un contexto donde los inversores siguen esperando respuestas y acciones concretas.