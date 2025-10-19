Día de la Madre: Javier Milei compartió un dibujo de Nik

El insólito posteo de Javier Milei tildando de "kirchnerista" a la libertaria que fue con un cuchillo al acto

En las últimas horas, Javier Milei decidió pronunciarse sobre un terrible episodio de violencia que tuvo lugar en el municipio de Tres de Febrero, donde el mandatario estuvo presente este viernes, en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 26 de octubre.

El evento culminó con la detención de una mujer de unos 50 años que intentó agredir con arma blanca a un fotógrafo. Previamente, la Gendarmería había demorado a la sospechosa tras haber logrado aproximarse al jefe de Estado mientras este ofrecía su alocución desde un vehículo. La situación generó conmoción, en particular cuando la mujer, luego de eludir momentáneamente a la custodia, arremetió con intenciones de apuñalar al trabajador de prensa que cubría el acto.

Creyendo que se trataba de una militante opositora, el jefe de Estado lanzó un insólito tuit en la tarde de este sábado: "Esto es el kirchnerismo. 26O: civilización o barbarie. Libertad o esclavitud. VLLC!", escribió, generando una ola de reacciones por parte de los internautas que le dejaron en claro que se trataba de una libertaria.

image

Así fue la violenta agresión de una libertaria a un fotógrafo: "Andate, kukardo de mierda"

En Tres de Febrero, se dio un inesperado episodio protagonizado por una mujer que llevó un cuchillo al acto encabezado por el primer mandatario. Dispuesta a usarlo, la adherente a La Libertad Avanza agredió verbalmente a un fotógrafo al que trató de "kukardo" mientras lucía visiblemente fuera de sí: "¡Andate de mi casa! Andate de mi casa, pedazo de mierda, es mi ciudad, kukardo de mierda", gritaba la mujer llena de odio, mientras la Gendarmería Nacional intentaba frenarla.

El video donde la aparentemente desquiciada intenta amedrentar a un joven fotógrafo, que según ella era peronista o kirchnerista, no demoró en viralizarse en la red social X, generando indignación y preocupación en los internautas: "Qué raro, no le pegaron, no la gasearon, no la detuvieron, no la cachearon y la dejaron ir armada a atacar a un fotógrafo porque se la veía re normal, en pijama de los Simpson, re tranqui, re pacífica, inofensiva", señaló de manera irónica una usuaria.

Cabe señalar que otros también remarcaron la llamativa actitud de los uniformados: "Si era un discapacitado o un jubilado protestando, le partían la cabeza entre todos los que aparecieron a contenerla. No hay remate".

Otros, en tanto, reclamaron que lo sucedido fue una locura agregándole un toque de humor: "La duda ahora es, en el 27, ¿la ponen de diputada o de senadora?"; "Milei no está creando monstruos. Los monstruos ya estaban ahí y eligieron un representante a su altura"; "Me impresiona lo rapido que nos convertimos en Estados Unidos. ¡Gracias Mr. Bessent!"; fueron algunos de los comentarios.