Fenómeno barrial: en Saturday Night Live ridiculizaron a Javier Milei y lo compararon con Austin Powers

Lo cierto es que, mientras el Presidente se mostraba sonriente y saludaba a sus adeptos, hubo otra cara de la caravana que sus redes sociales no mostraron, como era de esperarse: "¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!", corearon a toda voz un gran número de personas que se acercó a repudiar la presencia del mandatario en tierras santiagueñas.

La canción dedicada al jefe de Estado se escuchaba clarita, pese a envolverse con los gritos de los militantes libertarios. De manera que es imposible que Milei no haya notado la resistencia y el rechazo que también existe en esa provincia.

Qué dijo Javier Milei en Santiago del Estero

Javier Milei les habló este sábado a sus militantes en Santiago del Estero frente al local partidario ubicado en el centro de la capital provincial. Durante su breve discurso con un megáfono y subido a una camioneta, el mandatario arengó a sus seguidores, criticó duramente al kirchnerismo y pidió no volver al pasado.

"Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen", dijo el Presidente.

Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana Karina, Milei también aprovechó para resaltar logros de su Gobierno y arremetió contra la expresidenta: "Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle".

Al cerrar su intervención, Milei enfatizó: "La opción es clara: la libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo".