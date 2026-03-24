Día de la Memoria: el desgarrador video de las Madres en el Mundial 78
En un nuevo Día de la Memoria, se volvió a viralizar el histórico y estremecedor reclamo de las Madres de Plaza de Mayo en la televisión holandesa en 1978.
Al cumplirse cincuenta años del último golpe militar, las redes sociales volvieron a conmemorar el Día de la Memoria compartiendo uno de los registros audiovisuales más impactantes de nuestra historia. Se trata del ruego desesperado de las Madres de Plaza de Mayo ante las cámaras extranjeras durante el Mundial 78.
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El estremecedor grito en pleno Mundial 78 que vuelve en el Día de la Memoria
Según los registros históricos que volvieron a circular con fuerza este 24 de marzo, el impactante suceso se produjo el 1° de junio de 1978. Era la misma jornada inaugural del torneo internacional que organizó la dictadura cívico-militar para intentar mostrar una imagen de normalidad hacia el exterior. Mientras la atención del planeta se concentraba en la ceremonia de apertura y el partido entre las selecciones de Alemania y Polonia, las Madres realizaban su valiente e inclaudicable ronda habitual.
En ese contexto de extrema censura nacional, la televisión pública de los Países Bajos tomó una decisión editorial que marcaría la historia periodística: transmitió en simultáneo la fiesta deportiva oficial y los crudos testimonios de estas mujeres argentinas.
El video que hoy inunda nuevamente las plataformas muestra a las Madres rompiendo el enorme cerco mediático y reclamando desesperadamente ante los ojos del mundo: “Queremos saber dónde están nuestros hijos. Vivos o muertos. Son nuestra última esperanza. Por favor. ¡Ayúdennos!”.
A medio siglo del inicio de la dictadura, y en medio de los actos conmemorativos en todo el país, ese clamor inquebrantable sigue resonando como un símbolo eterno de resistencia, búsqueda de la verdad y exigencia de justicia.
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