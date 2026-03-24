El estremecedor grito en pleno Mundial 78 que vuelve en el Día de la Memoria

Día de la Memoria: el desgarrador video de las Madres en el Mundial 78 Día de la Memoria: el desgarrador video de las Madres en el Mundial 78

Según los registros históricos que volvieron a circular con fuerza este 24 de marzo, el impactante suceso se produjo el 1° de junio de 1978. Era la misma jornada inaugural del torneo internacional que organizó la dictadura cívico-militar para intentar mostrar una imagen de normalidad hacia el exterior. Mientras la atención del planeta se concentraba en la ceremonia de apertura y el partido entre las selecciones de Alemania y Polonia, las Madres realizaban su valiente e inclaudicable ronda habitual.