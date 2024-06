Diana Mondino ante la ONU: insistió sobre "una ocupación ilegal" de la Islas Malvinas

Mondino se refirió a la decisión política que asumieron los gobiernos democráticos argentinos desde 1983 respecto al método para recuperar las islas Malvinas. “Se trata de una negociación bilateral para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía, teniendo en cuenta las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, de la resolución 1514, así como los intereses de los habitantes de las Islas”, indicó la canciller.

islas malvinas 2.jpg Islas Malvinas

Por otro lado, también criticó con dureza el principio de libre determinación de los pueblos, la justificación jurídica que aplica Reino Unido para asegurarse el derecho legítimo en el territorio, y sostuvo que no es aplicable en este caso.

"Esta población no ha estado sometida, dominada o subyugada por una potencia colonial ni constituye una población étnica y culturalmente distinta de la potencia ocupante (...) en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El objeto de la descolonización no es la población, con quienes no tenemos diferencias, sino el territorio", argumentó la canciller.

monumento malvinas El Monumento a los Caídos en las Islas Malvinas en la ciudad de Ushuaia

Y sostuvo con firmeza: “La actual composición de la población de las Islas es el resultado de la colonización por parte del Reino Unido, quien luego de ocupar por la fuerza el territorio y expulsar a las autoridades argentinas, implementó medidas para impedir el asentamiento de argentinos desde el territorio continental y favorecer el establecimiento en las Islas de súbditos británicos, con el propósito de definir una composición demográfica a la medida de sus intereses”

Mondino puntualizó ante la ONU que “esta caracterización obedece a que parte del territorio de un Estado independiente –la República Argentina– fue usurpado mediante un acto de fuerza perpetrado por el Reino Unido en el año 1833, contrario al derecho internacional de la época, inmediatamente protestado y nunca consentido, nunca consentido por la Argentina”.

mondino sobre malvinas.jpg El mensaje de la canciller Diana Mondino tras insistir en el reclamo por las Islas Malvinas ante la ONU

Diana Mondino expuso así la postura del Gobierno de Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización, el cual este martes aprobó una resolución presentada por Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela que impulsa una "solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía que existe entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte".

"La Canciller Diana Mondino presidió la delegación argentina y presentó la posición nacional que llevó a la adopción de este nuevo pronunciamiento con el consenso de todos los miembros del órgano", destacó la Cancillería argentina a través de X

Por su parte, Mondino también publicó un mensaje en su cuenta personal de la mencionada red social: "Hoy en la ONU llevamos nuestro reclamo constitucional e inclaudicable sobre las Islas Malvinas. Este gobierno está tomando acciones concretas y no retóricas para entablar la negociación que termine en su devolución. Las Malvinas son, fueron y serán siempre argentinas", subrayó.

cancilleria sobre malvinas.jpg Mensaje de Cancillería sobre la exposición de Diana Mondino ante la ONU respecto a las Islas Malvinas