El emotivo texto falso sobre Lionel Messi que compartió Luis Caputo

Con la frase "Del DT de Argelia, post partido. Cada párrafo vale la pena", Caputo le dio validez institucional a una serie de declaraciones apócrifas que elogiaban de manera desmedida la vigencia del astro rosarino tras su reciente actuación. El extenso posteo compartido por el funcionario detallaba pasajes de una supuesta e inédita admiración táctica:

“Llegamos a este partido con un plan... pero a veces el fútbol te pone enfrente a un jugador capaz de destruir la mejor preparación con un solo toque de pelota. Lo que produjo Lionel Messi esta noche no fue solamente una gran actuación; fue una clase de fútbol dictada por una de las mentes y talentos más grandes que haya visto este deporte”, rezaba parte del texto falso que conmovió al ministro.

La publicación apócrifa continuaba ponderando el hat-trick del capitán y su capacidad para dominar los hilos del encuentro a los 38 años: “Miré a mi banco después de su tercer gol y había una sensación de incredulidad en todos... Esta noche se sintió como si la historia del fútbol se hubiera detenido durante noventa minutos para recordarle al mundo exactamente quién es Lionel Messi”.

La retractación de Luis Caputo y las burlas en las redes

A los pocos minutos de haber lanzado el tuit, la comunidad virtual y los usuarios de la plataforma X (ex Twitter) salieron en masa a advertirle al jefe de la palacio de Hacienda que el director técnico argelino jamás había pronunciado tales palabras y que se trataba de un contenido generado de forma artificial.

Lejos de borrar la publicación o llamarse al silencio, Caputo decidió realizar una particular aclaración utilizando la herramienta de Inteligencia Artificial de la propia red social, lo que le valió convertirse de inmediato en el blanco de las burlas de la jornada.

"Dice Grok que es fake. ¡Igual es lo que pensamos todos los que nos gusta el fútbol!", escribió el Ministro para intentar enmendar el error.

image Luis Caputo compartió fake news sobre el Mundial 2026, se retractó y fue blanco de burlas

La respuesta generó una inmediata reacción de los usuarios, quienes no tardaron en trazar paralelismos con la falta de rigurosidad profesional que el propio Gobierno nacional le había cuestionado horas antes a la producción de Luzu TV, recordándole al funcionario la importancia de verificar los contenidos antes de difundirlos desde cuentas de alta relevancia pública.