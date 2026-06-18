Así reflejó la prensa internacional la fake news sobre Jorge, el padre de Lionel Messi

En este sentido, indicaron en el cuerpo de la nota: "Pero mientras se recupera 'favorablemente' en Argentina, la información falsa se propagó como la pólvora en las redes sociales después de que una locutora de radio informara inadvertidamente que había fallecido. En declaraciones al aire en el programa El Show del Verano de Luzu TV, la periodista Florencia Peña dijo a la audiencia: 'No quiero darles malas noticias, pero el padre de Messi acaba de morir'", relatando lo sucedido pasado el mediodía de este jueves.

Flor Peña Messi El descargo de Flor Peña tras su fake news sobre Lionel Messi y su familia.

Seguidamente, escribieron: "Mientras las noticias falsas circulaban en línea, ella declaró unos momentos después: 'Hay muchos rumores, están por todo Twitter, ningún medio de comunicación lo ha confirmado, lo aclaramos por si acaso'".

Y cerraron: "La furiosa familia Messi ha emitido un primer comunicado oficial sobre la salud de Jorge, en un intento por acallar las especulaciones y tranquilizar a los aficionados, asegurándoles que, de hecho, está vivo y bien".