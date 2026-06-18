Así reflejó la prensa internacional la fake news sobre Jorge, el padre de Lionel Messi
El escándalo que protagonizó Flor Peña y que afectó a toda la familia Messi alcanzó niveles globales: qué dijeron los medios del mundo ante la falsa noticia.
Durante la jornada de este jueves, Flor Peña desató un escándalo al asegurar que había fallecido Jorge, el padre de Lionel Messi. Afortunadamente, la noticia era falsa, pero sus dichos al aire de "El show del verano" en Luzu TV le valió una increíble cancelación a la actriz, que aseguró haber seguido las indicaciones de sus productoras.
Tanto escaló el estallido mediático que la fake news llegó a la prensa internacional, que no dudó en hacerse eco de lo sucedido.
Así reflejó la prensa internacional la fake news sobre el padre de Lionel Messi
Sumándose a la cobertura de agencias como AFP, The Independent y otros grandes medios, el Daily Mail —el segundo diario con mayor lectura en el Reino Unido— replicó el caso con el siguiente titular: "Lionel Messi rompe el silencio sobre los problemas de salud de su padre Jorge después de que una conductora radial afirmara falsamente que había muerto".
Seguidamente, indicaron: "Lionel Messi y su familia se han visto obligados a pronunciarse sobre la salud de su padre, Jorge, después de que se difundieran en internet falsos rumores sobre su muerte. Jorge, de 68 años, está atravesando una 'situación de salud' que provocó que su hijo rompiera a llorar en el campo durante el partido inaugural de Argentina en el Mundial, disputado el martes por la noche en Kansas City".
En este sentido, indicaron en el cuerpo de la nota: "Pero mientras se recupera 'favorablemente' en Argentina, la información falsa se propagó como la pólvora en las redes sociales después de que una locutora de radio informara inadvertidamente que había fallecido. En declaraciones al aire en el programa El Show del Verano de Luzu TV, la periodista Florencia Peña dijo a la audiencia: 'No quiero darles malas noticias, pero el padre de Messi acaba de morir'", relatando lo sucedido pasado el mediodía de este jueves.
Seguidamente, escribieron: "Mientras las noticias falsas circulaban en línea, ella declaró unos momentos después: 'Hay muchos rumores, están por todo Twitter, ningún medio de comunicación lo ha confirmado, lo aclaramos por si acaso'".
Y cerraron: "La furiosa familia Messi ha emitido un primer comunicado oficial sobre la salud de Jorge, en un intento por acallar las especulaciones y tranquilizar a los aficionados, asegurándoles que, de hecho, está vivo y bien".
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