Tras la reunión de gobernadores, Diego Santilli y Cristian Ritondo apoyaron a Javier Milei

Diego Santilli expresó su apoyo a Javier Milei

"Tenemos que darle apoyo a este presidente. La sociedad lo eligió contundentemente. Tenemos que apoyar transformaciones que hace décadas se están discutiendo. Para terminar con la inflación, con la inseguridad, para poder vivir en paz y que nuestro país crezca. Tiene con qué, tiene energía, energía, minerales, alimentos, tiene talento", sostuvo Santilli.

El diputado remarcó que el Gobierno de Milei deberá realizar “reformas estructurales, administrativas y económicas que nos saquen adelante”.

SE REÚNEN los GOBERNADORES de JUNTOS por el CAMBIO: HABLAN SANTILLI Y RITONDO

Y agregó: "Creo que hay que interpretar lo que la sociedad dijo. 56%, casi doce puntos de distancia de su competidor. Eso habla de lo que la sociedad ha planteado. La sociedad quiere un cambio y eso se manifiesta acompañando las transformaciones que hace décadas se discuten en nuestro país y no se sancionan. Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Penal Juvenil, independencia del Banco Central, bajar la inflación, desburocratizar el Estado, que una Pyme pueda habilitarse, ponerse a trabajar y generar trabajo".

Sobre la nueva oposición, puntualizó en el tema de la inseguridad: “Queremos ponernos de acuerdo en siete u ocho temas, como hicieron los países del mundo que crecieron", y ejemplificó: "¿Está claro que un tipo con una ametralladora no puede andar por la calle robando? [...] Ese tipo tiene que estar preso. Tenemos que tener una ley penal juvenil, la baja de la imputabilidad la hemos presentado. El promedio de la región es 12, estoy de acuerdo con que sean 14 años”.

Cristian Ritondo garantizó que van a "dar gobernabilidad"

Por su parte, Cristian Ritondo, cuyo nombre se rumorea para presidir la Cámara de Diputados planteó en primer lugar que se diferencien los tres poderes - Ejecutivo, Legislativo y Judicial - y el cada rol que tiene cada uno. En ese marco, indicó que el titular del cuerpo "sin duda tiene que ser una propuesta de Javier Milei".

"Estamos trabajando con la voluntad de dar gobernabilidad, de sancionar las leyes del cambio. Muchos de nosotros dijimos cuando terminó la general 'esto es con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich'. La gente pidió que el cambio lo haga Milei y ahora hay que acompañar este cambio que Argentina votó. Necesita el acompañamiento porque no tiene la fuerza parlamentaria suficiente como para hacer estas transformaciones. Vamos a trabajar para lograr los consensos y las transformaciones", aseguró.

Ritondo mencionó "que la experiencia de Macri nos sirva a todos para entender que muchas veces no tener la fuerza parlamentaria significa retrasar las decisiones de gobierno, no poder tomarlas y no hacer el cambio que uno se comprometió en campaña".

"Todo lo que sea el cambio lo vamos a acompañar. Lógicamente nosotros tenemos una identidad pero nos comprometimos públicamente a apoyar ese cambio. Sé que muchos radicales y del PRO van a acompañar. También vamos a acompañar a nuestros diez gobernadores de Juntos por el Cambio que hoy tienen un grave problema donde el actual Gobierno con Gananacias y con IVA de que les sacaron gran parte de la coparticipación y esto les ha hecho agujeros fiscales a las provincias que hay que solucionarlos", expresó de forma contundente.