Cecilia Moreau fue elegida como presidenta de la Cámara de Diputados

La sesión comenzó a las 14.55 y allí el bloque del Frente de Todos (FdT) propuso a Cecilia Moreau para ser la nueva Presidenta de la Cámara de Diputados. El plenario legislativo solicitado por el FdT fue presidido por el vicepresidente del cuerpo, Omar De Marchi (Juntos por el Cambio) y en la votación que consagró a la diputada oficialista, se abstuvieron tanto el interbloque de Juntos por el Cambio como el de la Izquierda.

"Muchas gracias a todos y a todas. Quiero agradecer a mis compañeros por el honor que significa, para mi como militante política, haber sido designada como Presidenta de la Cámara de Diputados. Asumo el compromiso de cumplir con esta responsabilidad en representación de nuestro espacio político, que fue electo en 2019 para conducir los destinos de nuestra Nación", manifestó Cecilia Moreau, ya desde el estrado.

Y continuó: "Como nunca antes quedó demostrado en la Asamblea la diversidad que hay en el Parlamento. Es necesario administrar los disensos y buscar los consensos que la sociedad espera de nosotros en un momento tan particular".

Luego, la flamante Presidenta de la Cámara Baja le dedicó unas palabras a Sergio Massa y manifestó: "No es una tarea sencilla estar sentada acá porque reemplazo a quien me conduce políticamente y a un amigo, que hoy le toca pasar ser parte de un Gobierno que está dejando todo para que la Argentina salga adelante. Le agradezco a Sergio la templanza que tuvo para administrar la Cámara, la cual siguió funcionando en un momento muy difícil del mundo".

"El año que viene se cumplen 40 años de la recuperación de democracia en la Argentina y espero que podamos estar a la altura de las circunstancias y garantizar el pleno estado de derecho para todos los argentinos", remarcó Moreau.

Luego habló sobre el hecho histórico de ser la primera mujer en 158 años en conducir el cuerpo legislativo, y afirmó: "Me genera un orgullo extra ser la primera mujer en conducir la Cámara", y mirando al interbloque opositor, le dijo: "No se confundan, no voy a conducir este cuerpo con mis hormonas, sino con mi cabeza, mi corazón y mis convicciones políticas".

Luego de un aplauso generalizado, se le tomó juramento al militante piquetero Juan Marino, quien ocupará la banca que dejó libre Sergio Massa.

