Aseguran que con la dolarización un pasaje de colectivo costaría $6000

Consideró que las medidas no tienen que ver con el proceso electoral, sino que tienen "relación directa con el salto que nos hizo dar el haber tenido que devaluar por exigencias del Fondo Monetario Internacional".

En ese marco, expuso que se intenta "que este golpe que ha tenido la gente no se siga profundizando con una tarifa superior en cuanto al transporte", y remarcó que "en la zona del AMBA, el boleto sin subsidio tendría que estar encima de los 500 pesos".

paro de colectivos

"Si querés tomar un colectivo en cualquier lugar de Estados Unidos, son 2,5 dólares; si lo querés hacer en Francia, para una distancia como Pilar-Buenos Aires, sale 3,25 euros", graficó.

En ese sentido, el funcionario subrayó: "Hablan de dolarizar y de ser libres. Ser libres significa que el poderoso puede hacer lo que se le de la gana, con lo cual una economía dolarizada y con todo absolutamente descontrolado, un boleto de colectivo podría valer a lo que es hoy $5000 o $6000 sin ningún problema".

Sin embargo, se sinceró: "Desmitifiquemos una cuestión: la provincia tiene la tarifa que tiene porque los bonaerenses la pagamos, porque los subsidios los cubrimos 100% nosotros".

Sostuvo que, con la dolarización, "un tren valdría un poquito menos, cuatrocientos y pico", pero resaltó que "si no tomás la variable, que hoy lo está absorbiendo100% el Estado, de recaudar para renovar vías y material rodante, entrás en un sistema de deterioro del transporte".

Trenes Argentinos.jpg

"Cuando hablamos de $500 y $600 un boleto tiene que ver con la renovación del parque automotor para que el sistema funcione. Cuando escuchamos al Sergio Massa candidato, vamos a estar hablando de una Argentina no de la emergencia y de los parches, sino de cómo salir adelante, y eso tiene que ver con cómo fabricar las unidades acá en la Argentina y no tener que importar, o cómo desarrollar vehículos eléctricos que es lo que vendrá en el futuro", indicó D'Onofrio en declaraciones a la radio AM 910-

Posteriormente, remarcó que "en todas partes del mundo el transporte público de pasajeros es deficitario y lo subsidia el Estado" y graficó: "No vayamos a Estados Unidos o Europa: cruzamos la Cordillera y en Santiago de Chile el propietario de las unidades es el gobierno y lo que licita es la explotación".

"Pero es una de las cuestiones que no van a dejar de consumirse sino que automáticamente, liberando el precio de las tarifas, va a impactar en las paritarias y en el costo laboral porque la gente tiene que llegar a los trabajos y eso va a repercutir en el salario y eso corre a precios también", continuó, y señaló: "Por eso se necesita de la mano del Estado para regular estas cuestiones".