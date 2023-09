Dolarización: un asesor de Milei reconoció que no se puede hacer "si no hay dólares"

dario epstein

Y agregó: "Tiene sus defectos también, no solo virtudes. Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal, porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares, no tengo crédito y tengo déficit, no cierra".

En ese sentido, Epstein remarcó: "si no cerramos la brecha de gastar por encima de lo que recaudamos, ningún plan, ni la dolarización ni un Banco Central independiente, lo que quieran, puede funcionar, porque esto no da para más".