Eduardo Serenellini ahora se da cuenta que con Milei "la clase media se va pulverizando"

“No es el indigente que sube de categoría y pasa a pobre, sino que es la clase media que se va empobreciendo día a día: médicos, empleados administrativos, la industria y la gastronomía”, describió haciendo hincapié en la precariedad laboral que sufren muchos argentinos que tienen que sobrevivir haciendo changas.

Calificó como “brutal” la pérdida del poder adquisitivo de la población, que impacta directamente en el consumo popular y por ende afecta directamente a comerciantes y empresarios, recordando que, desde la asunción de Milei, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, se perdieron más de 26.000 empresas con empleados registrados, lo que equivale al 5,2% del total.

También se mostró pesimista con relación al futuro inmediato. “Yo no necesito pasar por la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas para darme cuenta que, de acá a un año, esto no va a mejorar. Qué elementos tenés para que mejore…”, se preguntó.