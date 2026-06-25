Eduardo Serenellini ahora se da cuenta que con Milei "la clase media se va pulverizando"
El exfuncionario libertario se despachó contra la gestión de la que fue entusiasta y parte con fuertes conceptos sobre la política económica libertaria que se llevan puesta a la clase media.
Después de su fulgurante paso por la gestión libertaria, Eduardo Serenellini volvió a la actividad privada, particularmente a la televisión y a la radio, donde hizo su carrera como periodista hasta convertirse en secretario de Prensa del gobierno de Javier Milei.
Y como tal, ahora parece haberse desilusionado del gobierno que supo respaldar con armas y bagajes, incluso hasta convertirse en funcionarios, para transformarse en duro crítico de la gestión libertaria porque, afirmó, “estamos viendo una clase media que se va pulverizando” debido a las políticas económicas en curso.
En una de las últimas notas editoriales de su programa radial, cuestionó la veracidad del relato oficial al advertir sobre el deterioro social que sufre el país, sosteniendo que “la gente no llega a fin de mes” y afirmando que “estamos viendo una clase media que se va pulverizando lentamente”.
Para el exfuncionario anarcocapitalista, el relato sostenido especialmente por Milei y el ministro Luis Caputo “es muy difícil de sostener” al observar lo que vive cotidianamente la mayoría de los argentinos.
“No es el indigente que sube de categoría y pasa a pobre, sino que es la clase media que se va empobreciendo día a día: médicos, empleados administrativos, la industria y la gastronomía”, describió haciendo hincapié en la precariedad laboral que sufren muchos argentinos que tienen que sobrevivir haciendo changas.
Calificó como “brutal” la pérdida del poder adquisitivo de la población, que impacta directamente en el consumo popular y por ende afecta directamente a comerciantes y empresarios, recordando que, desde la asunción de Milei, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, se perdieron más de 26.000 empresas con empleados registrados, lo que equivale al 5,2% del total.
También se mostró pesimista con relación al futuro inmediato. “Yo no necesito pasar por la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas para darme cuenta que, de acá a un año, esto no va a mejorar. Qué elementos tenés para que mejore…”, se preguntó.
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