Se viene una nueva reunión entre Javier Milei y Flávio Bolsonario: cuándo y dónde
El Presidente argentino recibirá al candidato presidencial de la extrema derecha brasileña para exhibirle nuevamente su respaldo en la carrera que mantiene con Lula da Silva.
En el marco de la campaña electoral que ya está en curso en Brasil, a pesar de que la elección recién se llevará a cabo el próximo 4 de octubre, Javier Milei mostrará nuevamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, principal contendiente de Lula da Silva.
El encuentro se producirá la próxima semana en la Ciudad de Buenos Aires, adonde el hijo del expresidente Jair Bolsonaro tiene previsto visitar, aunque todavía no ha trascendido la fecha exacta de su arribo a la capital argentina.
Se trata de un nuevo gesto del Presidente argentino para exhibir su sintonía ideológica con la extrema derecha que representa el senador brasileño y candidato presidencial de la extrema derecha que tiene como líder a su padre, en estos momentos con prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años y 3 meses de prisión al ser considerado cabecilla del intento de golpe de Estado tras las elecciones de octubre de 2022 que ganó Lula.
Lo que sí se sabe es que la reunión entre Milei y Bolsonaro se producirá en el marco de la conferencia internacional organizada por la Israel Allies Foundation, un foro que reunirá a legisladores, diplomáticos y funcionarios de toda América Latina entre el 28 y el 30 de junio.
Fuentes de Casa Rosada indicaron que el encuentro será privado y se concretará el lunes 29 de junio, un día antes de que Milei emprenda viaje hacia Asunción del Paraguay para participar de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur.
El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro no es nuevo: el argentino y el brasileño ya hablaron varias veces de cara a sus aspiraciones presidenciales, que tienen como principal proyecto el indulto para su padre. La última aparición pública de ambos se registró en marzo pasado, en Santiago de Chile, durante la asunción de José Antonio Kast.
Cómo le dan las encuestas al socio brasileño de Milei
Puede que a Flávio Bolsonaro el respaldo público de Javier Milei no le venga nada mal -o nada bien- ya que las últimas encuestas lo dan bastante lejos de Lula da Silva, luego de que se vinculara al candidato presidencial brasileño en posibles hechos de corrupción.
De acuerdo a relevamientos realizados por Datafolha, el actual presidente brasileño cuenta con el 41% de las intenciones de voto, mientras que el hijo del expresidente Bolsonaro alcanza solo el 31%.
Además, y en un posible escenario de segunda vuelta, Lula obtendría el 47% de los votos frente al 43% de Flávio Bolsonaro, con picos superiores al 60% para el actual mandatario entre los sectores de menores ingresos, la población negra, amas de casa y estudiantes, con el candidato derechista con mayor apoyo entre empresarios, evangélicos y sectores de mayores ingresos.
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