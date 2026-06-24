Se viene una nueva reunión entre Javier Milei y Flávio Bolsonario: cuándo y dónde

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El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro no es nuevo: el argentino y el brasileño ya hablaron varias veces de cara a sus aspiraciones presidenciales, que tienen como principal proyecto el indulto para su padre. La última aparición pública de ambos se registró en marzo pasado, en Santiago de Chile, durante la asunción de José Antonio Kast.

Cómo le dan las encuestas al socio brasileño de Milei

Puede que a Flávio Bolsonaro el respaldo público de Javier Milei no le venga nada mal -o nada bien- ya que las últimas encuestas lo dan bastante lejos de Lula da Silva, luego de que se vinculara al candidato presidencial brasileño en posibles hechos de corrupción.

De acuerdo a relevamientos realizados por Datafolha, el actual presidente brasileño cuenta con el 41% de las intenciones de voto, mientras que el hijo del expresidente Bolsonaro alcanza solo el 31%.

Además, y en un posible escenario de segunda vuelta, Lula obtendría el 47% de los votos frente al 43% de Flávio Bolsonaro, con picos superiores al 60% para el actual mandatario entre los sectores de menores ingresos, la población negra, amas de casa y estudiantes, con el candidato derechista con mayor apoyo entre empresarios, evangélicos y sectores de mayores ingresos.